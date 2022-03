Il più grande ostacolo al cloud sono le persone e la cultura

Si può risolvere la maggior parte dei problemi aziendali utilizzando soluzioni tecnologiche, ma da sempre sostengo che la parte più difficile sia convincere le persone e la cultura aziendale del vero valore della tecnologia. Il cloud computing non è diverso.

I progetti cloud falliti raramente derivano da problemi tecnologici, come l’impossibilità di scalare o soluzioni di sicurezza scadenti. La maggior parte dei fallimenti si verifica quando le competenze e la cultura non si adattano abbastanza rapidamente (ed efficacemente) a una nuova tecnologia, incluso il cloud computing.

Secondo un recente sondaggio di Harvard Business Review, il 62% dei dirigenti IT ha affermato di avere difficoltà a tenere il passo con i ruoli tecnologici e le responsabilità in rapida evoluzione necessari per far fronte al ritmo crescente di adozione del cloud. I dirigenti hanno anche citato la crescente complessità che il cloud computing comporta, insieme all’incapacità dell’azienda di allineare l’organizzazione abbastanza velocemente da adottare i nuovi requisiti e competenze obbligatori.

Quelli di noi che hanno sperimentato queste difficoltà crescenti hanno visto implementate soluzioni perfettamente valide, ma poi l’organizzazione impiega un anno o più per sfruttare efficacemente queste soluzioni e l’implementazione del cloud alla fine fallisce. In alcuni casi, viene eseguito il rollback di parti delle distribuzioni cloud mentre l’organizzazione completa la maturazione richiesta.

Cosa dovrebbero fare allora coloro che stanno migrando al cloud (o che stanno costruendo sistemi net-new) per cambiare l’organizzazione abbastanza velocemente da tenere il passo con l’evoluzione della tecnologia? Ecco due soluzioni che consiglio spesso ma che non sono per nulla facili da mettere in pratica.

Fare della trasformazione organizzativa una priorità

Molti leader presumono che l’adattamento alla nuova tecnologia avverrà in modo organico man mano che l’azienda adotta tale tecnologia. Ciò era possibile in passato, data la velocità con cui si sono verificati i cambiamenti tecnologici. Tuttavia, eventi globali come la pandemia hanno accelerato il passaggio a molte nuove tecnologie, incluso il cloud computing. In effetti, il ritmo dell’adozione del cloud è stato così veloce che molte organizzazioni sono rimaste indietro.

Se il cambiamento organizzativo non avverrà in modo organico, allora deve essere una priorità ben finanziata. La trasformazione dovrebbe funzionare in sincronia con il lancio di qualsiasi nuova tecnologia. Il processo dovrebbe includere nuovi modelli operativi, strutture di rendicontazione e trasformazione delle competenze che operino di pari passo con l’adozione delle tecnologie.

Abbracciare nuovi indicatori chiave di prestazione (KPI)

Sfortunatamente, la maggior parte delle aziende deve ancora imparare a misurare l’efficacia del cloud computing o anche a determinarne i fattori di successo o di fallimento. È ora di iniziare a utilizzare le metriche chiave.

Molti definiscono i KPI come concetti esclusivamente tecnologici quando si tratta di misurare un risultato aziendale. Non dovrebbe mai essere così perché i KPI dovrebbero misurare la capacità dell’organizzazione di sfruttare efficacemente una tecnologia. I KPI non sono una singola dimensione, come spesso vengono definiti. Questo è importante quando si tratta di efficacia organizzativa. KPI efficaci misurano quanto bene la tecnologia e gli esseri umani lavorano insieme per ottenere un risultato positivo.

Dovete ridefinire i vostri KPI per misurare in modo olistico il business in base alla sua efficacia nel sfruttare la tecnologia come moltiplicatore di forza. Il risultato sarà che la vostra organizzazione monitorerà più da vicino le implementazioni della tecnologia e ne identificherà e correggerà le carenze più rapidamente.

Sì, è sicuramente più difficile della semplice definizione di una soluzione tecnologica, ma è ora di dare la priorità alla trasformazione organizzativa e incorporare i KPI nelle nuove implementazioni tecnologiche. Se non lo capiamo presto, non vedremo un ritorno sui nostri investimenti nel cloud.