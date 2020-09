Cresce l’uso del cloud computing, e sempre più su di esso si migrano e sviluppano progetti di tipo mission critical e grandi database. Da questa esigenza nasce la nuova gamma di server in cloud di Seeweb dedicati alle esigenze aziendali di un uso intensivo della memoria RAM.

Easy Cloud High Memory: base tecnologica

Gli Easy Cloud Server High Memory sono un’estensione dell’attuale offerta Easy Cloud Seeweb. Piattaforma basata su KVM, con disponibilità di API REST pubbliche, Easy Cloud consente di creare in pochissimi secondi server senza limiti numerici da un unico account.

Server scalabili orizzontalmente, con molteplici sistemi operativi disponibili e tanti tagli di disco, memoria e numero processori cui oggi si aggiungono le nuove istanze a memoria elevata.

Questi server sono adatti a quelle aziende e team di sviluppatori che ambiscono a infrastrutture cloud italiane sicure, scalabili, affidabili e con uno staff di supporto tecnico molto attento a seguire i progetti dei clienti.

Le istanze cloud Easy Cloud si prestano comunque a un utilizzo molto autonomo e possono essere completamente gestite dall’utente che potrà scegliere di configurarle su più regioni Seeweb. E cancellarle quando il progetto digitale sarà terminato o dovrà essere migrato su un’istanza di livello superiore.

Come sfruttare la potenza dei nuovi High Memory

Gli Easy Cloud Server High Memory Seeweb sono istanze in cloud perfette per i grandi database in-memory e per tutti quei casi d’uso quali per esempio base dati SQL e NoSQL in memoria tra cui Mongo DB, MySQL, Apache Ignite.

Il particolare equilibrio tra quantitativo di memoria e disco le rendono ideali per architetture basate su SAP HANA. I cloud server a memoria intensiva Seeweb possono essere sfruttati con successo anche per realizzare sistemi di cache per il web.

Ulteriore caso d’uso per questi cloud estremamente performanti sono i database key-value come Memcached o Redis.

I nuovi cloud a memoria elevata, come per la gamma completa Easy Cloud, sono attivabili anche per poche ore con fatturazione a consumo. Inizia una nuova esperienza di sviluppo e scopri tutti i piani di Easy Cloud e le istanze cloud a memoria intensiva qui.