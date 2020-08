Stando alle attuali stime di IDC, e nonostante sia un tema quanto mai caldo, la spesa per il cloud dovrà crescere ancora molto prima di diventare una frazione significativa della spesa IT totale.

233,4 miliardi di dollari. Questo è quanto, secondo società di analisi IDC, è stato speso nel 2019 a livello globale per il cloud (SaaS, IaaS, PaaS). Sembrano tantissimi soldi, giusto? Secondo una rapida ricerca su Internet, 233 miliardi di dollari sono quanto la Cina intende spendere per la difesa, ma diventano una cifra molto più “modesta” rispetto ai 4 trilioni di dollari che le aziende di tutto il mondo (sempre secondo IDC) spenderanno in IT nel 2020: solo il 5,8%. La fissazione sui ricavi del cloud serve solo a distorcere la realtà di come le organizzazioni spendono oggi i loro budget IT.

Certo, se guardiamo a dove risiede la crescita de mercato IT, il cloud è un settore decisamente “caldo”. Come infatti ha affermato recentemente il vicepresidente di IDC Stephen Minton, “dove c’è crescita, la maggior parte è nel cloud. Si prevede ora che la spesa complessiva per il software diminuisca poiché le aziende ritardano nuovi progetti e implementazioni di applicazioni. D’altra parte, la quantità di dati che le organizzazioni devono archiviare e gestire cresce in modo esponenziale e sempre più dati verranno archiviati, gestiti e sempre più analizzati nel cloud”.

Prendiamo la Cina come esempio. Il vicepresidente esecutivo di Alibaba, Joe Tsai, ha sottolineato che il mercato cloud totale della Cina (da 15 a 20 miliardi di dollari) è ancora relativamente piccolo rispetto ai mercati occidentali. Anche così però si tratta di una quota maggiore del mercato IT cinese totale (297 miliardi di dollari nel 2020 secondo IDC) rispetto alla percentuale globale.

Per quanto riguarda la crescita, come ha proseguito Tsai, “il mercato cinese sarà un mercato in crescita molto più rapida nel cloud rispetto al mercato statunitense”. Eppure, nonostante un tasso di esecuzione annuale di circa 7 miliardi di dollari, insieme a una crescita annuale del 59% nell’ultimo trimestre, c’è ancora molta strada da fare per raggiungere l’altra previsione di IDC: il 90% delle applicazioni in Cina sarà cloud-native entro il 2025.

Ma la maggior parte delle economie (e delle aziende) non funziona come quella cinese, con i suoi piani quinquennali, anche se abbiamo visto la pandemia di coronavirus dare il via a una profonda accelerazione verso la trasformazione digitale. Come ha detto il CEO di CircleCI Jim Rose alcuni mesi fa, “la pandemia ha compresso il tempo che le aziende impiegano per arrivare a CI/CD. Tutto ciò che avevamo previsto per il prossimo anno accadrà nei prossimi tre mesi”.

Scrivendo sui passi che le organizzazioni dovrebbero intraprendere per anticipare le restrizioni indotte dalla pandemia sui movimenti dei dipendenti e sulla spesa dei clienti, David Linthicum di InfoWorld osserva alcune cose da fare:

Passare rapidamente alle risorse basate sul cloud pubblico, inclusi IaaS e SaaS

Eliminare i data center, di proprietà o in leasing

Ridurre o eliminare le strutture al minimo funzionale

Cambia la cultura aziendale per supportare la collaborazione remota

Alcune di queste azioni sono più facili a dirsi che a farsi. Ad esempio, aziende come GitLab, che hanno sempre avuto una politica di remote first, hanno trovato molto più facile adattarsi ai requisiti del lavoro da casa rispetto ai colleghi abituati alla cultura dell’ufficio. Potete pure dare a tutti una webcam e delle cuffie, ma consentire alle persone di essere produttive in un ambiente lavorativo da casa richiede un cambiamento culturale e il cambiamento culturale richiede tempo.

Pertanto, anche se ci aspettiamo giustamente un’accelerazione verso una maggiore adozione del cloud nei prossimi mesi (e anni), sbaglieremmo se pensassimo che passeremo magicamente da 233 miliardi a 4 trilioni di dollari entro il 2025. Ma non scommetteremmo nemmeno sull’idea fantasiosa che i carichi di lavoro “rimpatrieranno” dal cloud ai data center locali.

Ci sono tanti buoni motivi per criticare questo “sogno febbrile” (l’analista Corey Quinn ne evidenzia alcuni), ma il principale è il fatto che le organizzazioni sono lente a cambiare. Anche l’accelerazione di cui ho parlato sopra riferendomi alla trasformazione digitale richiederà anni. Semplicemente le aziende non passeranno al cloud (e poi torneranno ai loro data center) per capriccio. Non è così che funziona il mondo reale.

Non ci credete? Torniamo all’inizio di questo articolo. Sì, il cloud è un tema caldo e sulla bocca di tutti, ma rappresenta ancora solo il 5,8% della spesa IT totale. Col tempo sospetto che vedremo queste percentuali cambiare, con il 5,8% che sarà riferito ai carichi di lavoro on-premises e non più al cloud. Ma tutto non accadrà il prossimo anno… o l’anno dopo. Il cambiamento richiede tempo.