JDA Software, fornitore globale di soluzioni end-to-end per la supply chain e il retail, ha annunciato una partnership strategica con Microsoft che consentirà di sviluppare soluzioni SaaS di nuova generazione sulla piattaforma cloud Microsot Azure. Attraverso funzionalità avanzate e intelligenti, JDA sarà in grado di fornire in tempi ancora più rapidi soluzioni di Autonomous Supply Chain, ma questa partnership, insieme all’accordo recentemente annunciato per l’acquisizione di Blue Yonder, darà anche ulteriore slancio alle iniziative di JDA nell’ambito dell’innovazione.

“Microsoft Azure favorirà il nostro impegno nella realizzazione di soluzioni SaaS, in grado di offrire esperienze cliente fluide basate sulle piattaforme eterogenee, secondo i paradigmi più innovativi in ambiente cloud, on-premise ed edge” ha dichiarato Girish Rishi, CEO, JDA. “La partnership strategica con Microsoft consentirà al nostro ampio ecosistema di partner e sviluppatori di sfruttare ancora di più le nostre soluzioni basate su IA e machine learning.”

A Rishi ha fatto ecco Victoria Brown, research manager di IDC secondo la quale questa partnership, che unisce i servizi cloud di Azure con le soluzioni di supply chain management di JDA, va ad arricchire un ecosistema dove il cloud è ormai il paradigma per realizzare la digital transformation di processi strategici quali quelli di supply chain management. “Ad oggi solo il 40% delle implementazioni in quest’ambito è basato su cloud e la partnership tra JDA e Microsoft potrà dare rapido slancio ad approcci più innovativi”, ha dichiarato la Brown.

Questa partnership accelera la roadmap delle soluzioni SaaS di JDA, comprese quelle di prossima generazione sviluppate su JDA Luminate, la piattaforma di supply chain connessa e cognitiva di JDA. I clienti di JDA saranno in grado di attingere all’ampia rete di alleanze globali di Microsoft, sfruttando al contempo l’ampio portafoglio di compliance di Azure, la sicurezza incorporata, gli accordi sui livelli di servizio di livello enterprise e il supporto leader del settore.

La roadmap SaaS di JDA comprende infine JDA Luminate ControlTower, una soluzione unica nel suo genere che offre un centro di decisione virtuale e fornisce in tempo reale visibilità a 360° e 24/7 sulle supply chain globali. JDA Luminate ControlTower serve come centro nevralgico delle operazioni, identificando colli di bottiglia e anticipando le soluzioni prima che si presentino i problemi.