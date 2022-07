Le prime due regioni sovrane OCI in Europa

Per soddisfare le esigenze di organizzazioni governative e aziende che operano in ambiti altamente regolamentati, di importanza strategica o hanno comunque bisogno dei più elevati standard in tema di governance dei dati, Oracle ha annunciato la creazione di regioni cloud sovrane nel territorio dell’Unione Europea. È almeno dall’entrata in vigore del Cloud ACT, avvenuta nel 2018, che le istituzioni europee sollevano dubbi sull’utilizzo di servizi e infrastrutture cloud americane da parte di governi e aziende strategiche europee. Il Cloud ACT consente all’amministrazione USA di ottenere dai cloud provider statunitensi dati e informazioni dei loro clienti, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal paese in cui i dati sono conservati, e al di fuori delle procedure di autorizzazione e garanzia offerte dalle legislazioni locali. Oracle già opera due “regioni sovrane”, separate dal resto dell’infrastruttura e dedicate alle organizzazioni governative e per la sicurezza nazionale negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con caratteristiche e policy richieste dai governi dei due paesi. Da quell’esperienza sono nate le regioni conformi alle regole europee.Le prime due regioni sovrane Oracle in Europa saranno attivate in Germania e in Spagna, saranno fisicamente e logicamente separate dalle altre sei regioni presenti in Europa (Milano, Amsterdam, Francoforte, Parigi, Marsiglia e Stoccolma) e sono progettate per soddisfare i requisiti di compliance normativa dell’Unione Europea. “Non solo Hardware, asset e data center saranno proprietà di entità legali della EU e saranno totalmente isolate dal Cloud pubblico di Oracle, ma saranno anche gestite e operate esclusivamente da cittadini europei”, afferma

Tutto ciò, unito a un nuovo set di policy e a un framework su come i dati devono essere archiviati e acceduti, anche in seguito a richieste dalle autorità, secondo Oracle offrirà ai clienti le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti di sovranità e compliance normativa.

Gli stessi servizi allo stesso prezzo

Nonostante la separazione fisica, anche nelle regioni sovrane saranno disponibili i più di 100 servizi che è possibile utilizzare sull’infrastruttura di cloud pubblico di Oracle, così come i servizi specifici come Oracle Fusion Applications for European Union Restricted Access (EURA), che saranno progressivamente migrati verso le regioni sovrane.

Rimangono invariati anche i prezzi, così come i service license agreement e il supporto, e sarà possibile utilizzare gli Oracle Universal Credits per acquistare servizi e partecipare ai programmi in essere.

“Se da un punto di vista tecnico le Region EU di Oracle Sovreign Cloud non differiranno dalle region pubbliche per servizi, prezzi, SLA e modalità di memorizzazione dei dati criptati all’interno dei data center, saranno però fisicamente separate e non interoperabili. Quindi in aggiunta alle regole legislative, esiste anche una barriera fisica non sormontabile che impedisce l’accesso ai dati a qualsiasi entità legale che non siano la Oracle Sovreign Cloud di diritto europeo o il cliente stesso”, conclude Brasca.