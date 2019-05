Guida alla sicurezza degli ambienti multi-cloud per i CISO

Gli ambienti multi cloud sempre più diffusi in azienda pongono una sfida a chi deve governare e assicurare la sicurezza delle informazioni, che non possono più essere protette usando gli strumenti del passato.

Se siete responsabili della sicurezza, vi renderete infine conto che strategie di sicurezza cloud isolate tra loro non sono in grado di fare fronte alla situazione. È necessario prendere in considerazione un approccio di sicurezza olistico che recuperi il controllo da funzioni di sicurezza cloud disparate e fornisca i mezzi per vedere

chiaramente l’intera strategia di sicurezza aziendale, per poterla gestire in modo più competente.

È possibile ottenere questo risultato attraverso un approccio basato su un security fabric, utilizzando una suite di strumenti di prevenzione, rilevamento e attenuazione delle minacce, integrati con tutti i principali servizi cloud e gestiti in modo unificato all’interno dell’azienda.