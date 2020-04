Google Cloud Anthos disponibile per AWS… e tra un po’ anche per Azure

Google Cloud ha annunciato che Anthos, il suo software per la distribuzione e la gestione dei carichi di lavoro di Kubernetes su più ambienti on-prem e cloud, ora supporta i workload in esecuzione sulla piattaforma cloud rivale Amazon Web Services (AWS), con il supporto di Microsoft Azure che invece è ancora in fase preview.

Jennifer Lin, vicepresidente della gestione dei prodotti di Google Cloud, ha affermato che il ritardo nel supporto di Azure è semplicemente dovuto alle risorse di ingegneria interne e alla “domanda del mercato”, rendendo AWS una priorità più alta per i clienti rispetto alla piattaforma cloud di Microsoft. Google Cloud stava pianificando di annunciare la notizia durante la sua conferenza Cloud Next all’inizio di questo mese, l’evento è stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19.

Reso generalmente disponibile l’anno scorso, Anthos promette ai clienti un’unica piattaforma da cui eseguire applicazioni basate su container in locale, nel Google Cloud e, soprattutto, in altri grandi cloud pubblici come Microsoft Azure e AWS, ma è stato piuttosto lento nel portare supporto per le opzioni cloud rivali online.

La corsa al multicloud

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Azure ha da tempo fornito ai clienti la possibilità di estendere i loro carichi di lavoro locali nel cloud con i suoi prodotti Azure Stack e AWS è entrato tardivamente nel mercato ibrido con AWS Outposts nel 2019. Sostenuta da Google Kubernetes Engine (GKE), GKE on-prem e dalla console di gestione della configurazione di Anthos, la piattaforma Anthos di Google promette amministrazione, policy e sicurezza unificate in tutte le distribuzioni ibride di Kubernetes. Un prodotto associato, Migrate for Anthos, consente di convertire i carichi di lavoro in container per Kubernetes direttamente da server fisici e macchine virtuali (VM).

Google Cloud sta già testando Anthos su Microsoft Azure con i clienti e il supporto Anthos per le macchine virtuali è in fase di preview. Il supporto per le VM consentirebbe agli ingegneri di archiviare policy e automazione in Anthos per carichi di lavoro sia containerizzati sia basati su VM, consentendo inoltre un graduale spostamento nel cloud per i clienti di grandi aziende.

Gestione delle policy e delle configurazioni per le macchine virtuali

Anthos ora supporta la stessa gestione della configurazione per VM su Google Cloud che utilizzereste per i container tramite la console Config Management. Google Cloud sta inoltre lavorando per fornire supporto per le applicazioni in esecuzione su macchine virtuali nella Anthos Service Mesh nei prossimi mesi. Ciò consentirebbe una gestione coerente della sicurezza e delle policy tra i carichi di lavoro in Google Cloud, in locale e in altri cloud.

L’idea centrale attorno a questi sviluppi è quella di consentire agli operatori di impostare configurazioni dinamiche e criteri di sicurezza e identità automatizzati collegati a determinati carichi di lavoro, indipendentemente da dove sono in esecuzione. L’uso di Kubernetes consente inoltre a Google Cloud di provare a combattere ciò che Lin chiama “deriva della configurazione”, controllando automaticamente lo stato operativo delle configurazioni rispetto allo stato desiderato.

Dichiarazione di indipendenza da vSphere

Google Cloud ha inoltre annunciato che entro la fine dell’anno consentirà agli utenti di eseguire Anthos senza la necessità di un hypervisor di terze parti, semplificando ulteriormente la fornitura della funzionalità del cloud ibrido. Anthos ha collaborato a lungo con l’hypervisor VMware vSphere, che comporta un costo aggiuntivo per i clienti e una considerazione operativa aggiuntiva per il team applicativo.

Il fornitore sta inoltre lavorando per semplificare il servizio Migrate for Anthos, che promette di facilitare la migrazione dei carichi di lavoro su Anthos senza riscriverli o riformattarli manualmente. Migrate for Anthos è stato lanciato dopo l’acquisizione nel 2018 di Velostrata, una società israeliana specializzata nella migrazione del cloud disaccoppiando abilmente l’archiviazione e il calcolo, consentendo alle aziende di lasciare l’archiviazione on-premises ed eseguire una macchina virtuale nel cloud.