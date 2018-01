Annunciata dal Gruppo FNM, seconda compagnia ferroviaria italiana, la decisione di migrare sulla piattaforma Google Cloud i servizi SAP HANA per la gestione degli strumenti di produttività. Una scelta volta a ridurre i costi, migliorare il lavoro in mobilità per i dipendenti e avere a disposizione un sistema facilmente scalabile e adattabile, che dimostra ancora una volta come il passaggio alla “nuvola” sia sempre più importante per aziende di ogni tipo e dimensione.

In merito a questa scelta, Augusto De Castro, Chief Operating Officer di FNM S.p.A., ha dichiarato: “Avevamo bisogno di un sistema IT in grado di adattarsi rapidamente alle nuove esigenze del mercato che intendiamo affrontare.

Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo deciso di modernizzare il nostro sistema informativo e passare a un’infrastruttura basata su cloud, così abbiamo valutato varie soluzioni e, per noi, la scelta migliore è risultata essere quella di Google”.

I vantaggi di Google Cloud

Il Gruppo FNM utilizza fin dal 2005 SAP Business Suite. Fino a oggi, la piattaforma è stata ospitata su server locali. L’ampliamento costante dei servizi e la necessità di operare in un ambito flessibile, senza limitazioni geografiche, ha portato il gruppo nel 2016 a valutare soluzioni alternative. Per mantenere il servizio di alta qualità ricevuto da SAP e valorizzare gli investimenti già compiuti, nell’aprile 2017 FNM ha dato avvio alla migrazione sul Google Cloud Platform, tramite la consulenza di Innext, società di consulenza e Premier Partner di Google Cloud. In questo modo, i dipendenti hanno avuto accesso alla GSuite di Google, con strumenti come Gmail per la posta elettronica, Google Drive per l’archiviazione e Google Hangouts per la condivisione e la collaborazione.

Il progetto prevede la migrazione completa entro luglio 2018, il che porterà ad avere 1.200 dipendenti in grado di utilizzare G Suite per lavorare in mobilità. Sarà sufficiente un browser web per accedere agli strumenti, senza bisogno di collegamenti locali.

La piattaforma di macchine virtuali Google Compute Engine, inoltre, permetterà di scalare l’infrastruttura in modo rapido e dinamico, in base all’aumento di domanda dei servizi.

FNM Group, come evoluzione futura di questo sistema, prevede l’integrazione di prodotti di analisi dei dati, come Google BigQuery, e di machine learning, con Google Cloud AI.

Fabio Fregi, Country Manager Italia di Google Cloud, ha dichiarato in merito: “La scelta di FNM conferma il valore di questa strategia, che rappresenta un’opportunità di crescita per tutte le imprese del territorio alla ricerca di un percorso di innovazione tecnologica”.