Evolution 2017 Data Economy Report

Un vasto studio, condotto con 9000 leader IT di aziende in tutto il mondo, definisce lo stato dell’arte dell’utilizzo dei dati per guidare l’innovazione del business e setta un benchmark per le organizzazioni che stanno accelerando verso l’era del Cloud.

Come bilanciare dati e applicazioni tra infrastruttura on-prem e cloud? Quale è il percorso da seguire verso il 2020?

Alcuni dei temi trattati:

La corsa all’oro digitale

Il grande dilemma dei workload

Cloud: migrazioni ed errori

Dati: riprendere il controllo in tempi incerti