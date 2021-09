La piattaforma aperta Siemens Industrial Edge permette di raccogliere i dati prodotti dalle macchine ed elaborarli in modo sicuro in locale o in cloud, in base alle esigenze. Le esperienze di Gruppo Datwyler e Marchiani

La possibilità di raccogliere e analizzare i dati da macchine e impianti produttivi offre alle aziende preziose informazioni per il monitoraggio della produzione, la manutenzione predittiva, il controllo di qualità. Tuttavia l’analisi e l’elaborazione dei dati richiedono risorse importanti in termini di tempi e costi e frequenti aggiornamenti di sicurezza per i software. Siemens risponde a queste esigenze con Industrial Edge, una piattaforma IT di edge computing aperta e pronta all’uso.

La piattaforma è composta da dispositivi, applicazioni e connettività edge e dal sistema Edge Management per la gestione centralizzata di app e dispositivi connessi. Industrial Edge facilita la raccolta, lo scambio e l’analisi di dati dai dispositivi industriali sfruttando il meglio dell’edge computing e del cloud computing. In base alle esigenze di produzione, infatti, è possibile scegliere quali dati mantenere in locale e quali elaborare in cloud, realizzando un’architettura ibrida.

“Industrial Edge rivoluziona il mondo dell’automazione attraverso un ecosistema di soluzioni, persone e community che collaborano per mettere a disposizione dei clienti tecnologie abilitanti. Siemens segue infatti una filosofia di ‘technology with pourpose’ per offrireagli utenti contenuto e valore reale”, ha dichiarato Massimiliano Galli, Business Segment Head Automation System di Siemens. Attraverso il know-how e l’esperienza di Siemens nelle soluzioni di automazione, “la piattaforma è stata sviluppata come nativamente aperta e tecnologicamente ‘inclusiva’. Sarebbe presuntuoso pensare di poter fare tutto da soli: per questo Industrial Edge può essere integrata con hardware e software open source e di altri fornitori”.

Oltre a essere disponibile per nuove installazioni, Industrial Edge permette di implementare anche software e applicazioni esistenti. Per esempio, è possibile inserire il software già esistente all’interno di un container, grazie alla tecnologia aperta di Docker, e applicarlo con Industrial Edge.

Per soddisfare requisiti specifici, i clienti possono sviluppare le proprie app edge. Attraverso il sistema Edge Management, Siemens fornisce gli aggiornamenti funzionali e di sicurezza, che possono essere distribuiti ai dispositivi edge collegati per soddisfare i requisiti di sicurezza di una soluzione IoT industriale. Per rispondere a tutte le necessità dei clienti, Siemens ha annunciato anche il lancio di un nuovo Marketplace che mette a disposizione applicazioni Industrial Edge sviluppate dall’azienda o da terze parti.

Monitoraggio e aggiornamenti da remoto con Edge Management

In combinazione con i prodotti hardware e software esistenti, Industrial Edge rappresenta una soluzione pronta all’uso per l’elaborazione dei dati a livello di produzione, con una gestione integrata del dispositivo e del ciclo di vita delle app attraverso Edge Management.

Il sistema di gestione di Industrial Edge consente infatti il monitoraggio da remoto dei dispositivi connessi e la distribuzione e l’installazione a distanza di app, riducendo i tempi e i costi delle attività di manutenzione e di aggiornamento software sui dispositivi edge distribuiti. Grazie alla gestione centralizzata, amministratori IT e ingegneri di produzione possono monitorare facilmente tutti i dispositivi Industrial Edge collegati ed eseguire diagnosi, manutenzione e aggiornamenti da remoto e in sicurezza.

Due casi di successo: Gruppo Datwyler e Marchiani

Datwyler Pharma Packaging Italy fa parte della business unit Healthcare del Gruppo Datwyler, che produce articoli di gomma, alluminio e materie plastiche per uso farmaceutico. L’azienda ha scelto la piattaforma Siemens Industrial Edge per monitorare le linee produttive dell’impianto di Pregnanza Milanese. “Ci serviva una soluzione per raccogliere dati dalle macchine, analizzarli e risolvere i problemi rapidamente”, ha spiegato Andrea Greggio, Engineer and Digitalization Manager del Gruppo Datwyler. Grazie alla possibilità di lavorare in locale, alla gestione centralizzata e all’apertura al cloud, Industrial Edge si è rivelata la soluzione vincente. “Il nostro obiettivo era collegare 30 macchine entro settembre e il risultato è stato sorprendente: non solo abbiamo raggiunto l’obiettivo in anticipo rispetto ai tempi, ma siamo andati oltre, collegando altre macchine”.

La scelta di Siemens Industrial Edge si inserisce in una strategia di digitalizzazione di ampio respiro. “Lavoriamo per chiudere il gap ed essere guidati dai dati”, ha spiegato Greggio. “Il prossimo passo è estendere a tutte le linee produttive i risultati ottenuti, connettendo ogni macchina per rendere questa architettura standard all’interno di tutto il Gruppo”.

Marchiani, società di Collecchio specializzata nella progettazione e installazione di linee per food&beverage, pharma e logistica, ha scelto Siemens Industrial Edge per rispondere alle esigenze di un cliente. L’esigenza era ammodernare l’impianto produttivo per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business, aumentare produttività e qualità. “Quando il nostro cliente Perfetti ci ha chiesto di riprogettare le sue linee, abbiamo scelto Industrial Edge per l’integrazione digitale di tutte le componenti della linea. All’epoca era un prodotto nuovo, e si è rivelato entusiasmante”, ha dichiarato Tomas Marchiani, titolare di Marchiani Srl. “Inizialmente si pensava alla necessità di uno sviluppo interno di due mesi con circa due risorse; in realtà l’impegno è stato di circa 1 mese con una persona sola, e per il collaudo ci sono voluti 15 giorni”.

La semplicità d’utilizzo del sistema IOT e della piattaforma Industrial Edge è stato un fattore determinante per il successo dell’implementazione. “Industrial Edge ci ha permesso di ridurre i downtime e di controllare e mantenere il sistema a distanza, riuscendo ad eseguire tutte le operazioni da un sistema di gestione centralizzato”, ha aggiunto Tomas Marchiani. “Questo progetto è nato per rispondere all’esigenza di un cliente, ma guardando al futuro pensiamo di installarlo su altre linee, anche sfruttando il cloud”.