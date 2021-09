Quando si parla di Edge Computing, il pensiero va subito all’automazione industriale, ma le applicazioni e le caratteristiche dei luoghi in cui esse vengono utilizzate sono estremamente più varie. L’Edge Computing consente per esempio alle apparecchiature minerarie autonome di reagire a condizioni impreviste anche mentre si trovano un chilometro e mezzo sotto la superficie e in assenza di connessione con la rete. Quando l’ospite di un hotel effettua un ordine dal proprio smartphone e desidera che venga recapitato a bordo piscina, l’Edge Computing consente di indirizzare il cameriere verso la sdraio occupata dall’ospite.

Sensori, dispositivi intelligenti e app per smartphone stanno proliferando in tutti i settori. Le aziende stanno investendo in implementazioni Edge per poter gestire la crescente quantità di dati raccolti, che devono essere elaborati sul posto.

Quando è essenziale avere una bassa latenza, le configurazioni Edge eliminano il ritardo nello spostamento dei dati verso un data center o un cloud pubblico per l’elaborazione. E quando la connessione proprio non può essere garantita, l’Edge Computing diventa uno strumento indispensabile.

Un altro fattore è il costo del backhauling dei dati dalla periferia verso una posizione centrale. L’elaborazione e l’analisi a livello locale possono aggirare la necessità di dotarsi di ulteriori connessioni a larga banda, che potrebbero anche non essere disponibili in tutte le località.

Come spesso accade con le tecnologie emergenti e non ancora consolidate, molte aziende tendono a iniziare con un singolo caso d’uso ristretto, aiutate da un fornitore o un integratore di sistemi.

Nei prossimi anni però le aziende estenderanno l’utilizzo dell’Edge a un’ampia gamma di casi d’uso differenti. Entro la fine del 2023, oltre il 50% delle grandi aziende implementerà almeno sei casi d’uso di Edge Computing per IoT o esperienze immersive, rispetto a meno dell’1% nel 2019, prevede Gartner.

Cinque aziende in diversi settori hanno condiviso con noi il racconto dei loro sforzi nel campo dell’Edge Computing, spiegando e come stanno realizzando vantaggi in termini di sicurezza dei dipendenti, produttività, servizio clienti e ricavi.

Nelle cinque pagine seguenti potrete approfondire questi casi d’uso.