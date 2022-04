Data Cloud Summit: tutte le novità di Google Cloud tra BigLake e Vertex AI

In occasione del secondo Data Cloud Summit annuale di Google Cloud sono stati annunciati nuovi servizi che aiuteranno le organizzazioni a svincolarsi da metodi di lavoro obsoleti nell’approccio ai dati e che permetteranno di sviluppare nuove potenzialità e migliorare la customer experience.

Si parte con BigLake, soluzione realizzata per unificare data warehouse e data lake con lo scopo di estendere le capacità di BigQuery e ottenere il controllo dell’accesso e l’accelerazione delle prestazioni attraverso lo storage multicloud su una singola copia dei dati. La gestione dei dati in data warehouse e data lake disparati crea dei silos, aumentando i rischi e i costi, in particolare quando i dati devono essere spostati. BigLake punta a eliminare la necessità di duplicare o spostare i dati da una fonte, riducendo i costi e le inefficienze.

Spanner Change Steams permette invece ai clienti di tracciare i cambiamenti all’interno del loro database Spanner e di accedere e integrare facilmente questi dati con altri sistemi, per generare un nuovo valore dai dati.

Già disponibile sul mercato, Vertex AI Workbench (GA) porta dati e sistemi di ML in un’unica interfaccia in modo che i team abbiano un set di strumenti comune per data analytics, data science e machine learning. I clienti potranno accedere a BigQuery direttamente da Vertex AI Workbench. Il servizio Vertex AI Model Registry, disponibile in versione preview, fornisce un repository centrale per scoprire, utilizzare e governare modelli di machine learning compresi quelli in BigQuery ML.

Vertex AI Model Registry facilita inoltre la condivisione dei modelli da parte dei data scientist e il loro utilizzo da parte degli sviluppatori di applicazioni, il che significa che è possibile facilmente trasformare i dati in previsioni e decisioni in tempo reale e, in generale, essere più agili di fronte alle mutevoli dinamiche del mercato.

L’altra importante novità riguarda il portfolio BI unificato da Google Cloud, grazie al quale i prodotti di business intelligence (BI) di Google Cloud si uniscono per espandere l’accesso ai dati e rendere più facile scoprire nuove prospettive in grado di stimolare l’innovazione. Con Connected Sheets per Looker e la possibilità di accedere ai modelli di dati Looker in Data Studio, questa nuova esperienza unificata fornisce ai clienti un punto di accesso unico per fruire dei dati attraverso qualunque modalità, sia tramite un Looker Explore, un foglio di Google, o utilizzando l’interfaccia Data Studio drag-and-drop.

Spazio infine agli aggiornamenti dell’ecosistema dei partner, che includono una nuova iniziativa Cloud Ready – BigQuery e un’anteprima di Analytics Hub per i dataset dei partner su Google Cloud. Inoltre sono state annunciate oltre 700 applicazioni dei partner costruite su BigQuery.

Google Cloud Ready – BigQuery è una nuova classificazione che riconosce le soluzioni dei partner, come quelle di Informatica e Fivetran, che hanno soddisfatto requisiti funzionali essenziali e di interoperabilità. Sono stati annunciati oltre 25 partner di lancio in questa iniziativa.

Anteprima di Analytics Hub: Google Cloud Analytics Hub è ora in anteprima, e supporta partner come Neustar a rendere i propri data set più facilmente accessibili ai clienti.

Built with BigQuery: Ad oggi, oltre 700 partner ISV hanno costruito le proprie applicazioni su BigQuery.