Costruire una cultura del cloud per attrarre i migliori talenti sul mercato

Molte aziende non hanno il personale con le competenze giuste per diventare innovative come vorrebbero. Ecco alcuni trucchi per attrarre, trattenere e far crescere i migliori talenti sul mercato.

Secondo questo recente report di Skillsoft, lo skill gap in espansione continuerà a creare i maggiori problemi durante questo periodo di rapido cambiamento tecnologico, combinato con l’intensa pressione sui team IT per fornire soluzioni innovative. Il rapporto rivela che secondo il 38% dei responsabili delle decisioni IT il tasso di cambiamento tecnologico supera l’insieme delle competenze esistenti. In altre parole, i decisori IT vogliono essere innovativi per catturare più quote di mercato, ma non hanno le giuste competenze interne per farcela. Circa un terzo degli intervistati (35%) ha anche riferito che questo problema è aggravato dalla loro incapacità di attrarre candidati qualificati.

Le ragioni che molti citano per questa carenza includono la mancanza di investimenti in risorse di formazione (32%) e la loro incapacità di pagare gli stipendi adatti per i professionisti IT con le corrette competenze (25%). Questo è in linea con le lamentele comuni che sento dalle imprese che sono nel mezzo di progetti di trasformazione digitale. Non riescono a trovare le competenze di cui hanno bisogno e, quando lo fanno, le persone sono troppo costose per i loro budget. Inoltre, il personale con le competenze richieste spesso se ne va dopo poco tempo per passare a posizioni più redditizie.

Sebbene i report diano uno sguardo regionale a questo problema, la nuova cultura del lavoro da casa significa che la distanza del pendolarismo dall’ufficio non limita più il pool di talenti. Poiché i dati e le applicazioni non risiedono più all’interno dei data center aziendali e considerando anche i recenti miglioramenti nella tecnologia di teleconferenza, i manager più lungimiranti si sono resi conto che alcuni membri del personale non hanno bisogno di riferire a un ufficio in base a un programma specifico. I professionisti del cloud hanno sfruttato questa situazione e si sono trasferiti in aree con un costo della vita inferiore mantenendo alti i loro salari. Alcuni dei migliori architetti cloud che conosco devono ancora entrare nei loro uffici aziendali e non hanno nemmeno incontrato i loro capi o colleghi di persona.

Non sorprende che questa sia la nuova normalità nelle imprese relativamente giovani o basate sulla tecnologia. Tuttavia, la maggior parte dei leader nelle imprese tradizionali deve ancora adattarsi a questo cambiamento. Sì, anche le aziende più tradizionali hanno consentito politiche ibride di lavoro da casa durante la pandemia, ma per una serie di motivi richiedono o richiederanno ai loro professionisti IT e cloud di tornare in parte in ufficio. Ciò significa che il loro pool di talenti rimane geograficamente isolato.

Tutto ciò porta ad adottare e costruire una cultura del cloud computing all’interno dell’IT aziendale, se non all’interno dell’intera azienda. Ecco cosa deve accadere per rendere la cultura del cloud una realtà:

Fornire un ambiente di lavoro flessibile. Il lavoro da qualsiasi luogo fa parte di questo modello, ma dovrebbero esserci anche orari flessibili per favorire un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Il lavoro da qualsiasi luogo fa parte di questo modello, ma dovrebbero esserci anche orari flessibili per favorire un equilibrio tra lavoro e vita privata. Investire nello sviluppo delle competenze. La mancanza di opportunità di apprendimento continuo e autonomo spingerà i talenti migliori fuori dall’organizzazione. I corsi dovrebbero essere autogestiti e legati a qualche tipo di ricompensa, come un bonus in denaro per il completamento di un corso.

La mancanza di opportunità di apprendimento continuo e autonomo spingerà i talenti migliori fuori dall’organizzazione. I corsi dovrebbero essere autogestiti e legati a qualche tipo di ricompensa, come un bonus in denaro per il completamento di un corso. Fornire funzionalità di collaborazione remota. Il lavoro a distanza richiede piccoli pod e/o team in grado di condividere informazioni di lavoro con la stessa facilità che avrebbero se fossero tutti insieme in un ufficio.

Il lavoro a distanza richiede piccoli pod e/o team in grado di condividere informazioni di lavoro con la stessa facilità che avrebbero se fossero tutti insieme in un ufficio. Monitorare continuamente gli stipendi per specifici set di abilità. È necessario pagare i talenti per quanto valgono sul mercato e aumentare in modo proattivo gli stipendi man mano che il mercato cambia per impedire al personale chiave di abbandonare la vostra azienda per un lavoro più redditizio.

Sebbene molti definiscano questo modello una “cultura del cloud”, è solo un’evoluzione delle organizzazioni e delle competenze per accogliere una nuova tecnologia, in questo caso il passaggio al cloud. Man mano che il cloud e altre nuove tecnologie continuano a integrarsi nelle aziende e a diventare la norma, diventerà più difficile, e alla fine impossibile, trattenere e attrarre personale innovativo e qualificato se si mantiene una cultura aziendale invariata. Non lasciate che la resistenza al cambiamento trasformi voi, il vostro staff o la vostra impresa in dinosauri che si aggrappano ostinatamente ai “bei vecchi tempi”. Non importa quanto ti aggrappi, quei giorni sono già finiti.