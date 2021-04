VMware Cloud modernizza le applicazioni con servizi modulari e multi-cloud

VMware ha annunciato VMware Cloud, una nuova piattaforma distribuita e multi-cloud che consente alle organizzazioni di accelerare la modernizzazione delle applicazioni attraverso il data center, l’edge e qualsiasi cloud. VMware Cloud fornisce vantaggi sia agli sviluppatori che agli operatori IT e aumenta la produttività degli sviluppatori permettendo loro di costruire e distribuire su qualsiasi cloud. Con il lancio di VMware Cloud, VMware annuncia anche delle novità che offrono un’esperienza più integrata ai clienti:

VMware Cloud Universal: un abbonamento flessibile che semplifica l’acquisto e il consumo dell’infrastruttura multi-cloud e dei servizi di gestione VMware.

un abbonamento flessibile che semplifica l’acquisto e il consumo dell’infrastruttura multi-cloud e dei servizi di gestione VMware. VMware Cloud Console: un unico ambiente di monitoraggio e gestione per l’infrastruttura VMware Cloud, indipendentemente da dove viene distribuita.

un unico ambiente di monitoraggio e gestione per l’infrastruttura VMware Cloud, indipendentemente da dove viene distribuita. VMware App Navigator: una nuova offerta per valutare e dare priorità alle iniziative di trasformazione delle app attraverso un intero patrimonio applicativo basato sul valore di ogni app.

Servizi modulari e multi-cloud per tutte le applicazioni, ovunque

Le iniziative per le applicazioni stanno portando a migliori risultati di business, a un’elevata customer experience, a servizi digitali innovativi e a una forza lavoro distribuita ovunque. Le organizzazioni intervistate da VMware riferiscono che il 90% delle iniziative per le applicazioni è incentrato sulla modernizzazione e l’80% oggi distribuisce le applicazioni in un modello distribuito tra data center, cloud ed edge.

VMware Cloud supporta applicazioni tradizionali e moderne, si connette a tutti i servizi cloud nativi e soddisfa i requisiti sia degli sviluppatori che degli operatori IT. Con VMware Cloud, i clienti possono distribuire applicazioni su VMware Cloud Foundation in esecuzione su Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud, IBM Cloud e Oracle Cloud. VMware Marketplace fornisce ai clienti l’accesso a migliaia di soluzioni per sviluppatori di terze parti e open-source convalidate. I clienti di VMware Cloud possono anche distribuire e operare su cloud pubblici nativi e dare agli sviluppatori l’accesso a tutti i servizi cloud nativi.

Economics migliori e modernizzazione delle app più rapida

Il piano VMware Cloud Universal è dedicato i clienti impegnati in un’architettura cloud ibrida che hanno tempistiche di migrazione cloud estese o variabili, esigenze di cloud bursting o che desiderano un modello OPEX per l’infrastruttura on-premises. I vantaggi di VMware Cloud Universal includono:

Scelta e flessibilità: per acquistare una sola volta e distribuire qualsiasi servizio idoneo in qualsiasi momento durante il contratto

per acquistare una sola volta e distribuire qualsiasi servizio idoneo in qualsiasi momento durante il contratto Convertibilità: conversione e applicazione dei crediti Cloud Foundation on-premises inutilizzati verso VMware Cloud on AWS o VMware Cloud on Dell EMC in qualsiasi momento durante il periodo di validità

conversione e applicazione dei crediti Cloud Foundation on-premises inutilizzati verso VMware Cloud on AWS o VMware Cloud on Dell EMC in qualsiasi momento durante il periodo di validità Cloud Acceleration Benefits (CAB): offre flessibilità ai clienti che passano al multi-cloud sfruttando gli investimenti esistenti in licenze perpetue VMware verso i crediti VMware Cloud Universal

offre flessibilità ai clienti che passano al multi-cloud sfruttando gli investimenti esistenti in licenze perpetue VMware verso i crediti VMware Cloud Universal Kubernetes integrato: VMware Tanzu Standard edition per una distribuzione e un funzionamento semplificati di Kubernetes

VMware Tanzu Standard edition per una distribuzione e un funzionamento semplificati di Kubernetes Gestione e operations multi-cloud: VMware vRealize Cloud Universal per la gestione multi-cloud basata su SaaS

VMware vRealize Cloud Universal per la gestione multi-cloud basata su SaaS VMware Success 360: progettato per aiutare i clienti a realizzare continuamente valore e ottenere risultati più rapidi, Success 360 include success planning, una guida continua all’adozione, workshop di progettazione e un supporto dedicato e proattivo

A supporto di questo nuovo abbonamento, VMware Cloud Console offre visibilità e controllo end-to-end di tutta l’infrastruttura VMware Cloud negli ambienti on-premises, cloud ed edge. Cloud Console è un portale integrato dove i clienti possono allocare, gestire e ottimizzare al meglio tutte le risorse VMware Cloud. Attraverso Cloud Console, i clienti possono riscattare i crediti, effettuare il provisioning delle offerte VMware Cloud Universal idonee e contattare le organizzazioni di supporto VMware.

Il nuovo servizio VMware App Navigator aiuta infine le aziende a dare priorità alle iniziative di modernizzazione delle app e a ottenere risultati più rapidamente. Altri servizi di razionalizzazione del portafoglio tentano di pianificare “tutto”, sono lenti da completare e includono molte ipotesi che spesso finiscono per essere sbagliate. App Navigator adotta un approccio agile all’analisi del portafoglio. Utilizza strumenti automatizzati e sperimentazione pratica per pianificare quanto basta per iniziare, per poi scalare rapidamente le iniziative di trasformazione delle app e del cloud.

I clienti lavorano insieme ai professionisti VMware per razionalizzare il loro portafoglio di app, identificare le strategie e gli ambienti di modernizzazione per le diverse app in base agli obiettivi aziendali e IT e costruire una roadmap orientata ai risultati. Ciò consente ai clienti di soddisfare più rapidamente le esigenze di business, indipendentemente da chi svolge il lavoro, e consente di ridurre al minimo i rischi.