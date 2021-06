Il virtual private cloud di Seeweb: governance e semplicità di gestione

La spinta alla trasformazione digitale, accelerata dai cambiamenti richiesti per far fronte alle nuove esigenze del mondo post Covid-19, sta moltiplicando i progetti in capo alla funzione IT.

Con le sue caratteristiche di scalabilità, flessibilità e agilità nel rendere disponibili nuove risorse, il cloud è uno strumento ormai indispensabile, ma non per tutte le aziende allo stesso modo.

Il cloud pubblico potrebbe non offrire le garanzie di sicurezza richieste dalla compliance normativa, mentre la creazione di un cloud privato on premises potrebbe essere onerosa per lo staff IT e per gli investimenti necessari a garantire sicurezza e continuità di servizi e per i consumi energetici.

Un cloud privato virtuale può essere la soluzione giusta per garantire compliance e sicurezza da un lato, e semplicità nella gestione operativa dall’altro. Ne parliamo con Diego Alessandri, Channel Sales Manager di Seeweb, e con Daniele Vona, Responsabile Presales e Cloud Architect di Seeweb.