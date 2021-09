La trasformazione tecnologica e organizzativa di NetApp in due white paper IDC

NetApp, da decenni tra i principali vendor nel settore dello storage enterprise, ha intrapreso nell’ultimo un profondo cambiamento che la ha allineata alla visione di lungo periodo di diventare un fornitore di servizi dati per cloud ibrido.

Nel fare ciò, ha radicalmente trasformato la propria organizzazione, diventando un caso di studio per le trasformazioni del business guidate dalla tecnologia informatica, che diventa un’organizzazione sempre più coinvolta nel rapporto con i clienti.

In particolare, NetApp ha intrapreso cambiamenti significativi in cinque aree chiave:

Integrazione del cloud ibrido

Modelli di consumo dello storage

Customer Experience

Adesione a una strategia per l’infrastruttura software defined

Posizionamento tra i leader in ambito SAN per carichi di lavoro block-based, mantenendo la corona di leader nel settore NAS.

ADV Webinar il 22/9 - I documenti cartacei nell’era del lavoro ibrido e data-driven Kyocera - Lavoro ibrodo e marketing digitale richiedono che le informazioni siano disponibili ovunque e integrate nei sistemi aziendali. Scopri le best practice per implementare un sistema di gestione documentale efficace per aziende di ogni dimensione. ISCRIVITI ORA >> Lavoro ibrodo e marketing digitale richiedono che le informazioni siano disponibili ovunque e integrate nei sistemi aziendali. Scopri le best practice per implementare un sistema di gestione documentale efficace per aziende di ogni dimensione.

Questi due white paper di IDC analizzano la trasformazione che NetApp ha ottenuto nel recente periodo sia sotto l’ottica della valutazione del posizionamento del vendor sul mercato, sia come caso di studio e modello per le aziende che vogliano intraprendere un percorso di trasformazione digitale guidata dalla tecnologia.

Il file contiene i seguenti documenti:

IDC Perspective: A new NetApp is on the rise

IDC Report: NetApp IT transformation journey

Registrati o fai login per scaricare gratuitamente questo documento: Per scaricare questo documento è necessaria la registrazione gratuita a Computerworld e CIO Italia. Compila il modulo di registrazione oppure collegati al tuo account Insider inserendo la tua email. Fai clic qui per registrarti | Fai clic qui per accedere al tuo account