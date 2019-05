2 2. pCloud

pCloud è una piattaforma cloud che offre un generoso spazio di archiviazione di 10 GB alla prima registrazione. E’ possibile eseguire l’upgrade a un piano che offre un ampio spazio di archiviazione di 500 GB pagando una quota una tantum di 175 euro (sono disponibili anche piani di abbonamento, ma ovviamente si finisce per spendere di più).

In termini di sicurezza, pCloud offre protezione del canale TLS/SSL, crittografia AES a 256 bit per tutti i file e cinque copie di file su server diversi con funzionalità di backup e recupero file di notevole impatto. È anche una buona opzione per condividere file con familiari e amici, poiché non esiste un limite alle dimensioni del file per la condivisione.