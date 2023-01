Se utilizzate sia dispositivi Apple che Windows, dovreste utilizzare anche iCloud per Windows. Si tratta di un’applicazione per Windows che consente di accedere ai dati e alle funzioni di iCloud dal vostro PC. Per iniziare, scaricate l’applicazione dall’App Store di Microsoft.

Cos’è iCloud?

iCloud è un componente essenziale dell’universo Apple. Viene utilizzato per condividere i file di iCloud Drive, sincronizzare i contatti, i dispositivi e altri dati personali e per fornire l’accesso a una serie di servizi Apple, tra cui app fondamentali come Foto e Mail. È inoltre possibile accedere a funzioni di collaborazione e condivisione limitate e a un gestore di password.

Apple sa che molti dei suoi clienti utilizzano più piattaforme per compiti diversi, ad esempio un iPhone e un PC Windows. Per questo motivo ha recentemente introdotto nuove applicazioni in sostituzione di iTunes per Windows ed è continuamente al lavoro per rendere i servizi iCloud multipiattaforma attraverso l’app iCloud per Windows, che oltre a essere scaricabile gratuitamente dall’App Store di Microsoft, è anche disponibile direttamente da Apple. L’app richiede un PC con sistema operativo Windows 10 (aggiornamento a 64 bit di maggio 2019 o successivo) o Windows 11.

Cosa offre iCloud per Windows?

Una volta installato su un sistema Windows supportato, iCloud per Windows consente di accedere ai file di iCloud Drive, alle foto, alla posta, ai contatti, ai calendari e alle attività (con Outlook) e ai segnalibri di Safari; basta accedere con il proprio ID Apple e potete anche usare iCloud Keychain come gestore di password. L’app iCloud Passwords consente di controllare le informazioni del proprio account, aggiornarle, eliminarle e aggiungerne di nuove, si sincronizza automaticamente su tutti i dispositivi iCloud e genera per voi password e codici 2FA. iCloud per Windows supporta inoltre formati di immagine avanzati che possono essere utili ai professionisti “Apple-centrici” e dal 2021 è in grado di gestire i formati Apple ProRes e ProRaw per video e foto.

Come funzionano i file di iCloud come se fossero sul PC

iCloud per Windows utilizza la stessa tecnologia di Microsoft per la funzione Files On-Demand di OneDrive. Ciò significa che gli elementi archiviati in iCloud Drive appariranno in Esplora file di Windows, proprio come se fossero sul vostro PC. Files on-demand consente anche l’integrazione diretta tra Windows 11 e iCloud Photos dall’app Windows Photos. Per utilizzarla, è necessario installare iCloud per Windows sul PC, accedere e scegliere Sincronizza foto. Una volta impostata, le immagini archiviate in iCloud diventano disponibili in modo nativo sul PC. Quando questa funzione è stata introdotta, sono stati segnalati alcuni problemi iniziali, che però sembrano essere stati risolti.

Una nota tecnica di Microsoft spiega che i file on-demand funzionano memorizzando sul dispositivo piccoli file da 1k che forniscono al sistema un collegamento diretto ai contenuti memorizzati online. In questo modo è possibile esaminare il contenuto e scaricarlo senza problemi con un clic; nella maggior parte dei casi si verifica solo un breve ritardo mentre il contenuto viene scaricato e aperto. L’idea di fondo è che l’API per i file cloud di Microsoft consenta agli sviluppatori di terze parti (come, in questo caso, Apple) di creare app che archiviano i dati nel cloud in modo da fondere l’esperienza di gestione dei dati online e offline.

Cosa si può fare con iCloud per Windows?

Una volta installato e configurato, iCloud per Windows permette di lavorare senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi e le piattaforme, il che è una gran comodità se utilizzate un computer Windows al lavoro, un Mac a casa e un iPhone o un iPad in altri momenti. Ciò significa che potete:

Accedere ai file di iCloud Drive utilizzando Esplora file

Scaricare file e cartelle sul PC

Archiviare elementi in iCloud Drive e accedervi tramite un dispositivo iOS, un sistema macOS o Windows, oppure online su iCloud.com

Condividere e collaborare ai file ospitati su iCloud Drive dall’Esplora file; le modifiche saranno sincronizzate su tutti i vostri dispositivi

Creare e condividere album di immagini e video online o vederli in Foto di Windows sui sistemi supportati

Aggiornare e gestire l’account iCloud

Memorizzare, utilizzare e creare password utilizzando iCloud Keychain

C’è un limite importante da sottolineare: se si utilizza un ID Apple gestito, iCloud per Windows non sarà supportato.

iCloud è utile per i professionisti aziendali?

Il punto di forza di iCloud è il mix di sicurezza e privacy che offre, oltre alla possibilità di condividere e collaborare su documenti e altri file condivisi in iCloud Drive. Apple ha recentemente migliorato iCloud con Advanced Data Protection, che cripta quasi tutti i dati di iCloud.

Posso accedere ad iCloud online?

Se utilizzate un PC Windows, ma non potete installare iCloud per Windows, potete comunque accedere a molti dei vostri contenuti e servizi iCloud attraverso un browser web conforme agli standard. Per farlo, andate su iCloud.com ed effettuate il login con il vostro ID Apple. Il servizio, recentemente rinnovato, consente di accedere a numerose funzioni, tra cui Foto, Mail, iCloud Drive e Contatti. È inoltre possibile utilizzare le versioni online della suite di app di produttività iWork di Apple. Il risultato è che tutti gli utenti Windows sono a pochi clic di distanza dai loro contenuti anche quando usano un PC preso in prestito.

