HPE GreenLake: presentata la nuova piattaforma edge-to-cloud

Sulla piattaforma edge-to-cloud di HPE Greenlake sono stati aggiunti dodici nuovi servizi cloud tra cui Network as-a-Service, servizi dati, funzioni di calcolo ad alte prestazioni e gestione delle operazioni di calcolo.

Le soluzioni di cloud computing sono disponibili on-premise, on-edge, in colocation e in un cloud pubblico. I risultati sono sorprendenti: nel primo trimestre del 2022, HPE ha aumentato gli ordini as-a-service del 136% anno su anno.

La nuova esperienza operativa unificata, presentata alla stampa da Fidelma Russo, CTO HPE, copre l’intero portafoglio HPE, con accesso single sign-on, sicurezza, conformità, elasticità e protezione dei dati.

Otto nuovi Il NaaS con Aruba Networks

HPE sta sviluppando le sue offerte di rete come servizio (NaaS) con HPE GreenLake per il networking di Aruba. Gli otto nuovi servizi semplificano il processo di approvvigionamento e implementazione di NaaS e consentono ai clienti di allineare la spesa di rete alle esigenze aziendali.

Disponibili per sistemi wired, wireless e SD, i nuovi servizi sono ottimizzati per i partner di canale.

Block storage as a service

HPE GreenLake for Block Storage è il primo block storage as-a-service del settore a offrire una disponibilità dei dati in cloud garantita al 100%, dichiara HPE facendo riferimento ad un’analisi delle 6 migliori offerte di block storage-as-a-service del settore.

Tra le novità troviamo il self-service provisioning, che permette un risparmio di tempo operativo del 98%, secondo la ricerca di mercato ESG (aprile 2021).

Servizio di backup e ripristino HPE

HPE sta portando avanti le sue soluzioni di ripristino dal ransomware aggiungendo copie di dati immutabili in locale, su Amazon Web Services (AWS) con HPE Backup and Recovery Service. Grazie a queste fotografie non alterabili, il backup non può essere oggetto di modifiche né cifrature.

Il servizio di backup e ripristino HPE avanzato è un servizio di backup creato per il cloud ibrido. E’ ora disponibile per le macchine virtuali distribuite su un’infrastruttura eterogenea.

HPE GreenLake per l’HPC

Le nuove funzionalità HPC, che affrontano i carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo e dati, potenziando l’adozione di intelligenza artificiale e machine learning, aprono al mondo delle GPU. Includono entry point a configurazione ridotta su pochi nodi, per testare i carichi di lavoro e scalare secondo necessità.

Le nuove funzionalità includono il sistema HPE Apollo 6500 Gen10 utilizzando le GPU NVIDIA A100, A40 e A30 Tensor Core con incrementi di 2-4-8 acceleratori. Il nuovo servizio permetterà di accedere ad NVIDIA NVLink per una connessione continua e ad alta velocità tra le GPU per lavorare insieme come un unico robusto acceleratore. In quest’ambito grande rilievo ha Slingshot, l’unico fabric Ethernet ad alte prestazioni al mondo progettato per soluzioni HPC e AI.

Lo storage HPC si avvale ora del Parallel File System Storage, una soluzione di storage scalabile e ad alte prestazioni per offrire un throughput senza precedenti per esigenze HPC e AI più ampie.

Le API del connettore multi-cloud offrono la possibilità di orchestrare in modo programmatico i flussi di lavoro HPC su un pool diversificato di risorse di elaborazione come altri HPE GreenLake per HPC o cloud pubblici. Il nuovo modello ottimizza l’uso delle risorse disaggregate, rimuovendo i silos.

Compute-ops in prova gratuita

HPE GreenLake Compute Ops Management è una console di gestione nativa del cloud per accedere, monitorare e gestire i server. Presentato a HPE Discover 2021, questo servizio è ora disponibile per una prova gratuita di 90 giorni e sarà disponibile per l’acquisto a giugno 2022: grazie a questo nuovo approccio, i team non saranno più dispersi ma gestiti in maniera uniforme.

Grandi novità anche sul canale

HPE continua a investire nel co-sviluppo con i principali partner di distribuzione. La piattaforma fornisce già oggi le basi per oltre 50 servizi cloud, tra cui cartelle cliniche elettroniche, operazioni di machine learning, pagamenti, analisi unificata e SAP HANA, oltre a un’ampia gamma di servizi cloud dei partner.

Inoltre, la convergenza con Aruba Central (Aruba è stata acquisita da HP nel 2015) aggiunge alla piattaforma 120.000 clienti Aruba networking.

HPE GreenLake è ora disponibile anche nei mercati online di ALSO Group, Arrow Electronics e Ingram Micro Inc. e raggiunge oltre 100.000 partner. “L’obiettivo è raggiungere il 50% delle vendite indirette”, ha esplicitato Flynn Maloy, VP Greenlake. Tra gli strumenti per questo obiettivo troviamo la versione 6.0 di Quick Quote, il tool per il canale, nuove collaborazioni nella colocation e la disponibilità a lavorare anche con partner di dimensioni minori rispetto ad Arrow e agli altri annunciati.

Gli aggiornamenti includono un catalogo di servizi cloud predefiniti per i mercati e miglioramenti per automatizzare gli ordini e la fatturazione.

Infine, HPE ha annunciato oggi un nuovo accordo globale con Digital Realty, il più grande fornitore globale di soluzioni per data center, colocation, interconnessione cloud e carrier-neutral, attivo con 285 data center in sei continenti.