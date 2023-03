Nei giorni scorsi è emerso che Google impone un limite al numero di file che potete caricare su Google Drive, nonostante la mancanza di una documentazione chiara che illustri tali restrizioni. Il numero magico? Cinque milioni.

Questo limite “nascosto” è diventato evidente solo quando gli utenti hanno vi si sono imbattuti. Come riportato su Reddit e condiviso da CNET, gli utenti hanno scoperto questo limite nel mese di febbraio. In un post sull’IssueTracker di Google, sia i privati, sia le aziende hanno notato che i caricamenti avevano smesso di funzionare sui loro account senza un apparente motivo, lasciando gli utenti confusi mentre si affannavano a gestire le integrazioni automatiche e i sistemi di backup non funzionanti. Anche l’aggiornamento dell’account a una quantità di spazio di archiviazione superiore non ha risolto il problema.

All’inizio di marzo, gli agenti del servizio clienti di Google hanno rivelato il limite massimo nelle risposte individuali ai titolari degli account, affermando che non potevano superare i 5 milioni di documenti, anche quando lo spazio di archiviazione totale utilizzato era inferiore ai limiti del piano. Un portavoce di Google Workspace ha confermato questa policy in una dichiarazione a CNET, affermando che i singoli utenti sono limitati a 5 milioni di elementi creati in totale con lo scopo di “mantenere prestazioni elevate e affidabilità”.

Tuttavia, l’introduzione di questa limitazione sembra essere incoerente, visto che per altri utenti il limite massimo si è fermato a 1 milione. Se avete riscontrato l’errore 403 (“Il limite del numero di elementi, cestinati o meno, creati da questo account è stato superato”), potreste essere incappati in questo problema.

Anche nella documentazione di Google manca un riferimento a questa restrizione sul numero di file. Al momento di scrivere, esiste solo una pagina di aiuto che copre fin nei minimi dettagli le limitazioni dei singoli file. Gli account di disco condiviso hanno un limite massimo di 400.000 file, mentre un diretto rivale come Dropbox non ha limitazioni sul numero di file caricati; lo stesso vale per Box, come ha confermato l’azienda a CNET.

Gli utenti interessati da questo limite si trovano ora di fronte a una difficile decisione: cambiare account (o passare a un servizio concorrente o a Google) o iniziare a cancellare i file. Nessuna delle due scelte sarà semplice per coloro che fanno parte di grandi organizzazioni e per coloro che hanno utilizzato i loro account per i backup nel cloud. I software di backup possono creare più file di piccole dimensioni come parte dei backup incrementali, che possono accumularsi nel tempo, come nel caso dell’utente di Reddit che ha segnalato a r/Google questo problema. In risposta, altri utenti Reddit hanno indicato una soluzione temporanea: zippare tutti i documenti in pochi file.