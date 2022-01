Oramai il cloud è entrato nella normalità della gran parte delle aziende per i vantaggi indiscussi che offre. Ma non c’è una sola forma di cloud. Se il cloud pubblico eccelle nelle capacità di elaborazione e nella flessibilità per le applicazioni rivolte al cliente, il cloud privato è superiore in altri ambiti come per esempio la sicurezza, con il risultato che nessuno dei due sostituirà l’altro nel breve termine.

Avere un’infrastruttura on-premise presenta vantaggi importanti, come ad esempio la privacy. Anche con le misure di sicurezza all’avanguardia che i server del cloud pubblico impiegano, le imprese hanno ancora qualche timore a memorizzare i dati più sensibili su server archiviati fuori sede.

Anche il vantaggio più evidente del cloud pubblico – l’accesso in movimento ai dati – viene messo in discussione da servizi che aiutano il cloud privato a replicare le prestazioni del cloud pubblico. Per esempio, Synology ha prodotti che rendono facile abilitare l’accesso remoto, la condivisione dei file e la sincronizzazione tra siti o tra dispositivi per imitare le migliori caratteristiche del cloud pubblico in un ambiente di cloud privato.

Considerando che viviamo in un mondo in cui sono presenti entrambe le forme di cloud, perché scegliere tra cloud pubblico e privato quando esistono strumenti che consentono di operare un ibrido dei due?

Hybrid Share di Synology fornisce una soluzione flessibile e conveniente per fondere l’archiviazione on-prem con quella nel cloud. Consente agli utenti di espandere i loro array on-prem con l’archiviazione cloud on-demand in qualsiasi momento, sincronizzare rapidamente i dati su più siti sfruttando la larghezza di banda di tali siti e memorizzare localmente nella cache i dati cloud scaricati di frequente per un accesso più rapido.

Il cloud pubblico gioca così un ruolo come parte di un protocollo di backup dei dati, insieme a una soluzione on site che offre una barriera di sicurezza aggiuntiva. Con Synology, è possibile eseguire il backup dei dati grazie al servizio cloud C2 Backup. Il software agisce anche in modo intelligente per consentire, ad esempio, di specificare quali file vengono sottoposti a backup sul cloud pubblico al fine di garantire che i dati più sensibili siano protetti e non migrati accidentalmente.

Alla fine, il dibattito tra cloud privato e pubblico non è importante. Possiamo essere d’accordo sul fatto che il cloud privato e quello pubblico hanno ciascuno la propria serie di vantaggi. Ci sono però molti scenari in cui la combinazione dei due fornirà la soluzione ottimale.

Ciò che conta è trovare una soluzione che soddisfi le esigenze individuali ed è importante sottolineare che non c’è un approccio unico quando si tratta di protezione dei dati.