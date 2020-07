VMware Cloud on AWS tra agilità, continuità operativa ed economia del cloud

Le nuove funzionalità di VMware progettate per migliorare ulteriormente il valore economico di VMware Cloud on AWS includono la nuova Amazon Elastic Compute Cloud e un nuovo servizio di gestione del cloud multi-tenant.

VMware ha annunciato nuove funzionalità progettate per migliorare ulteriormente il valore economico del cloud VMware su AWS, soddisfacendo al contempo una serie di requisiti per la modernizzazione delle applicazioni, la business continuity, la resilienza e la migrazione del cloud.

Queste nuove funzionalità includono la nuova Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) i3en, istanza in grado di offrire quasi il 50% in meno di costi per GB di storage grezzo, una configurazione SDDC a 2 host che abbassa del 33% il prezzo di ingresso per gli ambienti di produzione, e un nuovo servizio di gestione del cloud multi-tenant, che consente ai partner di supportare 5-10 volte più clienti senza costi iniziali aggiuntivi consentendo al contempo alle organizzazioni più piccole di acquistare VMware Cloud su AWS per ogni VM piuttosto che per host.

VMware Cloud on AWS è un servizio progettato congiuntamente che porta VMware Cloud Foundation ad Amazon Web Services (AWS), con accesso ottimizzato ai servizi AWS. Il servizio offre una migrazione veloce del cloud, potenziata da VMware HCX e vMotion in combinazione con un’infrastruttura cloud ibrida coerente e con le operazioni e l’infrastruttura del cloud. Una volta migrate le applicazioni, i clienti possono eseguirle, gestirle e modernizzarle con il portafoglio Tanzu di VMware e integrare i servizi AWS nativi.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

VMware Cloud on AWS aiuta le aziende a minimizzare le potenziali interruzioni di business, offrendo un ambiente cloud ibrido perfettamente integrato, in meno di due ore da una qualsiasi delle 17 regioni AWS in tutto il mondo, e scalato per supportare più utenti, più carichi di lavoro e richieste urgenti in pochi minuti.

Di seguito riportiamo i miglioramenti che aiuteranno i clienti a migrare e modernizzare le applicazioni, ottimizzando al contempo la redditività del cloud di VMware Cloud su AWS.