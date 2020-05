Veeam Backup for Microsoft Azure: backup e ripristino in cloud

Veeam Backup for Microsoft Azure punta ad aiutare le aziende a trasferire più applicazioni e dati su Azure, elimina la perdita di dati in cloud e permette di mantenere il controllo su costi e sicurezza.

Veeam Software ha annunciato la disponibilità del nuovo Veeam Backup for Microsoft Azure, soluzione cloud enterprise per il backup e il ripristino dei dati. La nuova offerta Veeam punta ad aiutare aziende e service provider a trasferire un numero maggiore di applicazioni e dati su Azure, proteggendo al contempo dati e applicazioni cloud in Azure. Inoltre, i formati di backup portabili di Veeam abilitano una completa Cloud Mobility (inclusi backup, ripristino e migrazione) in un ambiente multi-cloud.

L’adozione di infrastrutture-as-a-service (Iaas) cloud pubbliche, come Microsoft Azure, è in rapida crescita. Anche in questi ambienti, sebbene l’uptime dell’infrastruttura sia garantito dal fornitore del servizio, il cliente è sempre responsabile dei dati e della loro protezione contro ransomware, cancellazioni accidentali, corruzione o furti, esattamente come avviene in caso di infrastrutture on-premises. Con il nuovo Veeam Backup for Microsoft Azure, Veeam garantisce backup addizionale e ripristino di app Azure e di dati che si trovano su virtual machine Azure.

Il nuovo Veeam Backup for Microsoft Azure fornisce quindi alle aziende la tranquillità necessaria per spostare dati e applicazioni su cloud, consapevoli del fatto che la stessa piattaforma Veeam che utilizzano negli ambienti on-premise è ora estesa ad Azure. Sono soprattutto quattro i punti su cui Veeam punta l’attenzione.

Piena integrazione con Azure per iniziare a proteggere i dati da subito grazie alla distribuzione immediata attraverso l’Azure Marketplace, l’automazione integrata degli snapshot per punti di ripristino più frequenti, il backup su Azure Blob storage e recovery veloci a livello di file

da subito grazie alla distribuzione immediata attraverso l’Azure Marketplace, l’automazione integrata degli snapshot per punti di ripristino più frequenti, il backup su Azure Blob storage e recovery veloci a livello di file Cloud mobility in ambiente multi-cloud abilitato dal formato di backup portabile di Veeam che offre backup, ripristino e migrazione in ambienti cloud, virtuali e fisici

abilitato dal formato di backup portabile di Veeam che offre backup, ripristino e migrazione in ambienti cloud, virtuali e fisici Minore TCO cloud grazie ad un sistema di calcolo dei costi di backup per ottimizzare le policy ed evitare addebiti eccessivi o inaspettati e alla conservazione a lungo termine all’interno di un economico storage Azure Blob

per ottimizzare le policy ed evitare addebiti eccessivi o inaspettati e alla conservazione a lungo termine all’interno di un economico storage Azure Blob Isolamento dei dati di backup dalla produzione per aumentare la sicurezza con backup cross-subscription e cross-region, e con autenticazione multi-fattore come ulteriore livello di difesa contro gli attacchi

Veeam Backup for Microsoft Azure è disponibile sia in versione gratuita che a pagamento, entrambe implementate all’interno del Marketplace Azure. La versione gratuita permette il backup di un massimo di 10 Virtual Machine Azure, senza limitazioni o ripristini. La versione a pagamento viene erogata attraverso la Veeam Universal Licence (VUL) e offre integrazione con Veeam Backup & Replication per una soluzione flessibile di Cloud Data Management all’interno di una singola piattaforma.