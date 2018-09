SUSE e Microsoft insieme per il primo kernel Linux ottimizzato per Azure

SUSE ha annunciato la disponibilità del primo kernel Linux di livello enterprise realizzato su misura per Microsoft Azure. Le istanze on-demand di SUSE Linux Enterprise Server 15 possono ora girare su un kernel customizzato e ottimizzato per i workload destinati a Microsoft Azure, raggiungendo prestazioni più elevate e tempi di boot più rapidi insieme a un minor ingombro di memoria.

Il kernel messo a punto per Azure consente di accedere più velocemente alle nuove funzionalità di Azure e a quelle di prossima introduzione, accrescendo così l’agilità dei clienti. SUSE sta lavorando al fianco di Microsoft e di altri partner per adattare e rendere sicure soluzioni open source che permettano ai clienti di gestire la complessità, ridurre i costi ed erogare quei servizi business-critical che si trovano alla base della trasformazione digitale.

“SUSE Linux Enterprise Server ottimizzato per gli utilizzatori del cloud pubblico Azure è il diretto risultato dell’approccio aperto e open source di SUSE alla risoluzione delle sfide che i clienti affrontano nel mondo reale” ha dichiarato Gerald Pfeifer, vice president of Products and Technology Programs di SUSE. Gli ha fatto eco KY Srinivasan, general manager Enterprise Open Source Group di Microsoft, secondo cui il nuovo kernel ottimizzato per Azure permette di approfittare velocemente dei nuovi servizi Azure come Accelerated Networking with SR-IOV, Write Accelerator e altre funzionalità con una cadenza che si allinea al ciclo di rilascio del team di engineering di Azure.

Da SUSE Linux Enterprise Server 15 i clienti possono attendersi vantaggi prestazionali misurabili come un throughput di rete potenzialmente più veloce del 25% e una riduzione del 23% nella latenza media. Le istanze di SUSE Linux Enterprise Server 15 su Azure verranno fatte girare per default su questo kernel customizzato, anche se i clienti avranno la flessibilità di poter tornare al kernel standard utilizzando il package manager Zypper.

Oltre al kernel ottimizzato per Azure, i clienti che si avvalgono di SUSE Linux Enterprise Server su Azure hanno a disposizione nell’ambito di SUSE Public Cloud Module anche una serie di tool e risorse per deployment nativi su cloud, come la capacità di gestire le risorse Azure attraverso il prompt di comandi Linux. SUSE Linux Enterprise Server con il kernel ottimizzato per Microsoft Azure è già disponibile all’interno di Azure Marketplace con prezzi e piani di supporto standard.