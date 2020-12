Secondo un nuovo report Nutanix l’utilizzo del cloud continuerà a crescere

Nutanix ha presentato i risultati di un nuovo report che illustra come sono cambiati i trend relativi al consumo del cloud nel corso del 2019 e del 2020. Il 2020 è stato un anno senza precedenti che ha sconvolto il concetto di “normalità” e, dopo una significativa crescita dell’utilizzo del cloud in molti settori verticali nel 2019, per quest’anno lo studio evidenzia un cambiamento dei consumi in alcuni settori a causa del COVID-19.

Tuttavia, mentre per alcuni settori la crescita si è contratta, la spinta verso il digitale e il telelavoro hanno fatto sì che settori come quello della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni abbiano registrato un aumento del consumo del cloud, con una crescita trimestre su trimestre costante in tutta la prima metà del 2020.

Osservando attentamente i trend nei settori verticali, sebbene il COVID-19 abbia portato a un aumento dell’adozione dei servizi cloud nei settori sopra citati, nel primo trimestre del 2020 si è registrato un calo di oltre il 40% del consumo cloud nei settori della produzione e della vendita al dettaglio.

Tuttavia, questi settori hanno registrato una crescita della spesa per il cloud a un ritmo serrato nel 2019 che ha portato ad un aumento del 363% nel terzo trimestre del 2019. Nel settore della Sanità, lo studio mostra che il consumo del cloud è stato volatile, evidenziando la flessibilità della tecnologia cloud in periodi turbolenti. Per i servizi finanziari, invece, la spesa ha toccato il minimo nei primi mesi del 2020 per poi registrare una rapida crescita che ha raggiunto il 34% nel mese di aprile.

Per quanto riguarda il consumo di cloud per servizio, il calcolo (Compute) continua a rappresentare la maggiore spesa per servizi in tutti i segmenti. Il 70% della spesa per il cloud proviene dai servizi IaaS (Compute, Network e Storage). Lo studio mostra inoltre che i clienti Enterprise spendono di più in servizi emergent e di analytics, con la maggior parte della spesa in Azure.

L’effetto COVID-19 sulla spesa per il cloud ha portato il trend di spesa a crescere senza sosta nel settore della tecnologia, insieme a quello dei media e delle telecomunicazioni, anche nel 2020. I tassi di crescita sono del 135% nell’ultimo trimestre del 2019, e rispetto al secondo trimestre dell’anno, si è registrata una crescita del 56%.

Si è anche osservato che tra i mesi di febbraio 2020 e maggio 2020 la crescita è stata del 29%. Dopo gli ultimi anni di crescita, nel 2019 la spesa cloud nel settore dei servizi finanziari è stata stabile, ma con l’emergere della pandemia, si è verificato un periodo di incertezza che ha interessato tutti i mesi del 2020 portando a un calo del 10% a febbraio 2020, seguito però in aprile da una crescita positiva del 34%.

Ulteriori risultati del report: