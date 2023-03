In occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, e sulla scia degli annunci della scorsa settimana con in testa l’Integrated Private Wireless su AWS e Telco Network Builder, Amazon Web Services ha presentato altre novità rivolte soprattutto a trasformare le operazioni di rete delle telco, a ridurre il consumo energetico e a creare nuovi servizi per monetizzare le reti 5G.

Trasformazione delle operazioni e riduzione del consumo energetico

Secondo un recente report di Omdia, le società di telecomunicazioni possono ridurre il rapporto tra costi e ricavi di oltre il 10% spostando semplicemente i carichi di lavoro nel cloud. Su questo versante AWS e Nokia hanno annunciato una collaborazione volta a coniugare l’affidabilità e la sicurezza dell’infrastruttura e dei servizi cloud di AWS con il nuovo In-Line Cloud RAN SmartNIC e il Cloud Native RAN Software di Nokia. Questa soluzione di propone di risolvere tre sfide fondamentali:

Ridurre la complessità nell’integrazione e nell’implementazione di uno stack di prodotti hardware e software disaggregati

Consentire di ottenere prestazioni RAN carrier-grade con un’elevata densità radio in un unico server

Semplificare e accelerare il processo di configurazione e manutenzione continua della soluzione RAN dopo la sua distribuzione sul campo

AWS, Aira, Juniper e VIAVI hanno inoltre presentato una nuova soluzione di controllo intelligente della RAN che utilizza il machine learning per aiutare gli operatori di rete mobile a ridurre il consumo energetico della Radio Access Network (RAN). La RAN (parte della rete che collega i singoli dispositivi con il resto della rete) rappresenta il 75% del consumo energetico di una società di telecomunicazioni e, con l’aumento del volume di dati, questa percentuale è destinata a crescere. La nuova soluzione sfrutterà la rApp di Aira Technologies, costruita e distribuita su AWS, che utilizza algoritmi di machine learning per migliorare l’efficienza energetica (fino al 20% nelle simulazioni iniziali) e il costo totale di proprietà.

Innovare i servizi per monetizzare le reti 5G

Il GSMA ha incluso AWS nell’annuncio di GSMA Open Gateway, una nuova iniziativa che coinvolge tutto il settore e che consiste in un framework di API di rete progettato per fornire agli sviluppatori un accesso universale alle reti degli operatori. Le API di GSMA Open Gateway sono definite, sviluppate e pubblicate in CAMARA, il progetto open source che consente agli sviluppatori di accedere a funzionalità di rete avanzate. Insieme ai fornitori di servizi cloud come AWS e agli standard CAMARA, le API possono essere fornite rapidamente, utilizzando strumenti e codice di facile utilizzo per gli sviluppatori.