Mercato IaaS: entrare globali al +37% tra il 2018 e il 2019

Stando agli ultimi dati forniti da Gartner, il mercato mondiale dell’infrastruttura come servizio (IaaS) è cresciuto del 37,3% nel 2019 per un totale di 44,5 miliardi di dollari, rispetto ai 32,4 miliardi di dollari nel 2018. Amazon ha mantenuto la prima posizione nel mercato IaaS nel 2019, seguita da Microsoft, Alibaba, Google e Tencent.

“Il cloud è alla base della spinta al business digitale, che a sua volta rimane in cima all’agenda dei CIO“ ha affermato Sid Nag, vicepresidente della ricerca di Gartner. “Abilita tecnologie come edge, AI, machine learning e 5G, tra le altre. Alla fine ciascuna di queste tecnologie richiede una piattaforma infrastrutturale scalabile, elastica e ad alta capacità come il cloud pubblico IaaS, motivo per cui il mercato lo scorso anno ha assistito a una forte crescita”.

Nel 2019, i primi cinque fornitori di IaaS hanno rappresentato l’80% del mercato, rispetto al 77% del 2018. Amazon ha continuato a guidare il mercato mondiale IaaS con un fatturato stimato di 20 miliardi di dollari nel 2019 e il 45% del mercato totale. Amazon ha sfruttato il suo primo posto nel 2018 per sviluppare le sue capacità oltre il livello IaaS nello stack cloud e mantenere il primato anche nel 2019.

Microsoft è rimasta al secondo posto nel mercato IaaS globale, con più della metà dei suoi quasi 8 miliardi di dollari di entrate provenienti dal Nord America. L’offerta IaaS di Microsoft è cresciuta del 57,8% nel 2019, grazie anche al fatto che l’azienda guidata da Satya Nadella ha sfruttato la capacità di co-vendere le sue offerte Azure con altri prodotti e servizi Microsoft al fine di incentivarne l’adozione.

Il provider IaaS dominante in Cina, Alibaba Cloud, è cresciuto del 62,4% nel 2019 con un fatturato superiore a 4 miliardi di dollari rispetto a $ 2,5 miliardi nel 2018. Alibaba Group continuerà ad espandere la sua attività di infrastruttura cloud nei prossimi anni e mirerà a offrire soluzioni intelligenti basate su cloud soluzioni ai propri clienti per supportare il loro processo di trasformazione digitale.

Tencent, sempre con sede in Cina, ha aumentato la sua offerta IaaS di oltre il 100% nel 2019. È il secondo più grande fornitore di servizi cloud in Cina dopo Alibaba. “Man mano che il mercato del cloud matura e i suoi leader subiscono una naturale erosione della quota di mercato, i fornitori con sede in Cina come Alibaba e Tencent inizieranno a guadagnare più trazione. Sarà anche difficile per altri fornitori, come quelli con sede in Nord America, farsi largo in Cina dato il mercato altamente regolamentato di quel Paese”, ha affermato Nag.

Il fatturato IaaS di Google è cresciuto da 1,3 miliardi di dollari nel 2018 a 2,4 miliardi di dollari nel 2019, registrando una crescita dell’80,1%. I servizi cloud di Google si sono concentrati sulla fornitura alle organizzazioni di soluzioni specifiche del settore su una solida infrastruttura informatica. Il Nord America rappresenta quasi la metà delle entrate IaaS di Google.

Gartner ha inoltre combinato i segmenti IaaS e Platform as a Service (PaaS) in un’unica offerta di piattaforma complementare, infrastruttura cloud e servizi di piattaforma (CIPS). Il mercato mondiale CIPS è cresciuto del 42,3% nel 2019 raggiungendo un totale di 63,4 miliardi di dollari, rispetto ai 44,6 miliardi di dollari del 2018. Amazon, Microsoft e Alibaba si sono assicurati le prime tre posizioni nel mercato CIPS nel 2019.

“Ci sarà una continua spinta alla spesa per il cloud come risultato della pandemia di coronavirus”, ha affermato Nag. “Quando le aziende sono state costrette a spostare le loro applicazioni nel cloud pubblico a causa della pandemia, hanno capito i veri vantaggi del cloud pubblico ed è improbabile che cambino rotta. Nella fase di ripristino e ripresa, i CIO stanno riconoscendo che non è necessario riportare i carichi di lavoro on premises, cosa che aumenterà ulteriormente la spesa per il cloud e guiderà nuove applicazioni intorno alla collaborazione ospitata nel cloud che incorporano tecnologie emergenti come la realtà virtuale e le esperienze video immersive”.