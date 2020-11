Come sfruttare al meglio i servizi gratuiti di Google Cloud

L’industria del cloud computing ama regalare offerte gratuite e Google non è diverso da Amazon o Microsoft in questo senso. Le aziende sanno che se danno ai clienti un assaggio gratuito, questi torneranno quando è ora di mangiare sul serio. Google Cloud offre due tipi di piani gratuiti. I nuovi clienti ricevono 300 dollari da spendere per qualsiasi macchina o servizio distribuito tra le 24 “regioni cloud”, 73 “zone” e 144 “edge location di rete”. Il denaro funziona praticamente ovunque nel cloud di Google, dalla potenza di elaborazione grezza a una qualsiasi delle decine di prodotti diversi come database o servizi di mappe.

Ma anche quando il denaro gratuito si esaurisce, i regali continuano. Sono infatti disponibili 24 diversi prodotti che offrono sample gratuiti e anche se siete clienti da anni, potete comunque sperimentare. Ovviamente Google aggiunge l’avvertenza che la parola “sempre” in questa generosa promessa è “soggetta a modifiche”. Ma fino a quel giorno, il database BigQuery risponderà a un terabyte di query ogni mese e AutoML Translation trasformerà 500.000 caratteri da una lingua all’altra.

Alcuni sviluppatori utilizzano il livello gratuito per quello che dovrebbe essere: un’opportunità per esplorare senza chiedere un budget al loro capo e al capo del loro capo. Dopotutto, quando il carico è ridotto, è facile innovare senza dover affrontare i costi di una bolletta mensile e alcuni sviluppatori portano questo all’estremo, provando a rimanere nel tier gratuito il più a lungo possibile.

Ecco quindi alcuni segreti per spremere fino all’ultima goccia di bontà dall’offerta gratuita di Google Cloud.

Conservare solo ciò che è necessario

I database gratuiti come Firestore e Cloud Storage sono strumenti completamente flessibili che eliminano rispettivamente documenti e oggetti chiave-valore. Il livello sempre gratuito di Google Cloud consente di archiviare rispettivamente i primi 1 GB e 10 GB in ogni prodotto. Ma più dettagli offre la vostra app, più velocemente si esauriranno i gigabyte gratuiti. Quindi smettete di salvare le informazioni a meno che non ne abbiate assolutamente bisogno. Ciò significa nessuna raccolta ossessiva di dati nel caso in cui ne aveste bisogno per il debug in seguito. Nessun timestamp aggiuntivo, nessuna cache di grandi dimensioni piena di dati.

La compressione è vostra amica

Ci sono dozzine di validi pezzi di codice per aggiungere uno strato di compressione. Invece di archiviare blocchi pesanti di JSON, il codice client può eseguire i dati attraverso un algoritmo come LZW o Gzip prima di inviarli via cavo alle istanze del server, che li memorizzano senza decomprimerlo. Ciò significa risposte più rapide, meno problemi di larghezza di banda e minore impatto sulla quota di archiviazione dati mensile gratuita.

E serverless sia

Google è più generoso con i suoi servizi di elaborazione intermittenti fatturati a richiesta. Cloud Run si avvierà ed eseguirà un container stateless che risponde gratuitamente a due milioni di richieste ogni mese. Cloud Functions attiverà la vostra funzione in risposta ad altri due milioni di richieste. Si tratta in media di oltre 100.000 operazioni diverse ogni giorno. Quindi smettete di aspettare e iniziate a scrivere il vostro codice sul modello serverless.

Utilizzare App Engine

App Engine di Google rimane uno dei modi migliori per avviare un’applicazione web senza preoccuparsi di tutti i dettagli su come implementarla o ridimensionarla. Quasi tutto è automatizzato e quindi saranno distribuite nuove istanze se il carico aumenta. App Engine viene fornito con 28 “ore di istanza” per ogni giorno, il che significa che la vostra app di base verrà eseguita gratuitamente per 24 ore al giorno e può persino espandersi per quattro ore se c’è un aumento della domanda.

Consolidare le chiamate di servizio

C’è una certa libertà di aggiungere extra se state attenti. I limiti alle chiamate serverless dipendono dal numero di singole richieste non dalla complessità. Potete raggruppare più azioni e più risultati in ogni scambio raggruppando tutte le operazioni sui dati in un pacchetto più grande. Tenete presente che Google conta la memoria utilizzata e il tempo di elaborazione. Le vostre funzioni non possono superare i 400.000 GB al secondo di memoria e i 200.000 GHz al secondo di tempo di elaborazione.

Usare G Suite

Molti dei prodotti G Suite, inclusi Documenti, Fogli e Drive, vengono fatturati separatamente e gli utenti li ottengono gratuitamente con il loro account Gmail oppure la loro azienda li paga come suite. Invece di creare un’app con rapporti incorporati, scrivete i dati su un foglio di calcolo e condivideteli. I fogli di calcolo sono abbastanza potenti da includere grafi come qualsiasi dashboard. Se create solo un documento Google per il vostro report, state scaricando la maggior parte del lavoro sulla macchina di Google.

Eliminare il superfluo

Alcune caratteristiche delle moderne applicazioni web sono piuttosto superflue. La vostra applicazione bancaria necessita di quotazioni di borsa? È necessario includere l’ora o la temperatura locale? Avete davvero bisogno di incorporare gli ultimi tweet o foto di Instagram? No. Sbarazzatevi di tutti questi extra perché ognuno di essi significa un’altra chiamata alle vostre macchine server e questo consuma i vostri limiti gratuiti. Il vostro team di progettazione del prodotto può sognare in grande, ma potete sempre dire di no.

Fare attenzione alle nuove opzioni

Alcuni degli strumenti più interessanti per la creazione di servizi di intelligenza artificiale per il vostro stack offrono una buona varietà per la sperimentazione. Il servizio AutoML Video consente ad esempio di addestrare il vostro modello di machine learning sui feed video per 40 ore al mese, prima che vengano applicati i costi. Ciò permette di sperimentare o costruire modelli di base, ma fate attenzione. Sarebbe infatti pericoloso automatizzare il processo in modo che ogni utente possa attivare un grosso lavoro di machine learning.

Mantenere i costi in prospettiva

È importante ricordare che il passaggio dal livello gratuito al cliente pagante è spesso un passaggio minuscolo in Google Cloud. Sebbene ci siano molti servizi gratuiti su Internet che passano da gratuiti a migliaia di dollari con un clic, i servizi di Google generalmente non hanno prezzi così elevati. Dopo aver sfornato due milioni di chiamate gratuite di Cloud Functions, il prossimo step è ben è 0,0000004 dollari, ovvero 40 centesimi per milione di chiamate.

Il listino prezzi è insomma abbastanza abbordabile da non avere un attacco di cuore quando uscite dalla zona gratuita. Se la vostra applicazione ha bisogno di qualche milione in più per questo o quello, probabilmente non avrete problemi. La lezione importante è che mantenere basso il carico computazionale si tradurrà in bollette più piccole e risposte più rapide.