Come affrontare al meglio la sfida della migrazione nel cloud

Man mano che le organizzazioni migrano le loro applicazioni nel cloud pubblico, continuano a incontrare sfide e difficoltà da risolvere. Affrontare queste sfide in modo efficace è la chiave per avere un’esperienza di cloud pubblico di successo. Uno degli esiti negativi che possono verificarsi è quando i costi sfuggono al controllo.

La chiave per evitare il superamento dei costi inizia con la costruzione di una visione di come confrontare i diversi approcci alla migrazione, identificando i costi nascosti di qualsiasi migrazione e facilitando le revisioni dei costi a metà migrazione.

Selezionare il giusto approccio alla migrazione

La fase iniziale più critica in un progetto di migrazione nel cloud è la valutazione dell’applicazione. Questa fase determinerà quale approccio di migrazione al cloud deve essere utilizzato per ciascuna applicazione.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Sotto la pressione di muoversi rapidamente, molti leader I&O (Infrastructure & Operations) danno la priorità all’approccio “lift and shift”, spostando cioè i carichi di lavoro nel cloud senza modificarli. Tuttavia, passare troppo rapidamente alla valutazione delle applicazioni spesso significa non considerare che, per molte applicazioni locali, il miglior “passaggio” per l’azienda potrebbe non essere affatto un passaggio. Piuttosto, potrebbe essere riscrivere e rilasciare nuovamente un’applicazione in modo nativo per il cloud o addirittura sostituirla interamente con un’alternativa cloud basata su SaaS.

In generale, Gartner definisce cinque modi per migrare un carico di lavoro nel cloud pubblico:

Rehost: eseguire un “lift and shift” dell’applicazione dal suo ambiente fisico o virtuale corrente a una piattaforma cloud, apportando il minor numero possibile di modifiche all’applicazione e al suo ambiente di runtime

eseguire un “lift and shift” dell’applicazione dal suo ambiente fisico o virtuale corrente a una piattaforma cloud, apportando il minor numero possibile di modifiche all’applicazione e al suo ambiente di runtime Revise: “Lift, shift and adjust” l’applicazione quanto basta per renderla più sicura, più facile e meno costosa da gestire nel cloud pubblico

Rearchitect : alterare o effettuare il refactoring dell’applicazione verso un’architettura ottimizzata per il cloud, facendo uso di funzionalità native del cloud

“Lift, shift and adjust” l’applicazione quanto basta per renderla più sicura, più facile e meno costosa da gestire nel cloud pubblico : alterare o effettuare il refactoring dell’applicazione verso un’architettura ottimizzata per il cloud, facendo uso di funzionalità native del cloud Rebuild : ottimizzare per il cloud riscrivendo l’app da zero, preservando la logica e gli algoritmi di core business, ma lasciando andare il codice legacy e ricostruendo su piattaforme e servizi cloud.

: ottimizzare per il cloud riscrivendo l’app da zero, preservando la logica e gli algoritmi di core business, ma lasciando andare il codice legacy e ricostruendo su piattaforme e servizi cloud. Replace: sostituire un’applicazione con un’alternativa SaaS di terze parti, configurando o estendendo l’ambiente SaaS per soddisfare i requisiti e (se necessario) migrando i dati legacy nel nuovo ambiente.

Gli approcci di rehost e revise hanno spesso i costi di migrazione e trasformazione organizzativa più bassi perché richiedono il minor numero di modifiche al modo in cui le applicazioni sono già distribuite e gestite in locale. Tuttavia, poiché questi carichi di lavoro non sono adattati al cloud, tendono a essere eseguiti in modo meno efficiente e richiedono più supporto manuale. Ciò può spesso comportare un costo totale di proprietà (TCO) a lungo termine più elevato rispetto ad altre opzioni di migrazione al cloud.

Al contrario, gli approcci di rearchitect e rebuild richiedono maggiori investimenti iniziali. Di solito si svolgono in attività come la sostituzione del database, il refactoring del codice in microservizi basati su container e l’adozione di metodologie DevOps agili e progettazione di app a dodici fattori. Le organizzazioni disposte a fare questo investimento in genere vengono ricompensate con costi operativi inferiori, maggiore resilienza e migliore ROI a lungo termine.

Molte organizzazioni scelgono poi di sostituire alcune applicazioni legacy con alternative SaaS. Poiché il passaggio a un’applicazione SaaS non richiede la migrazione fisica dei carichi di lavoro, i costi di migrazione immediata per SaaS possono essere inferiori rispetto ad altre alternative.

I leader I&O dovrebbero tenere presente, tuttavia, che il costo per migrare account utente e dati da sistemi precedenti, insieme al costo per integrare l’applicazione SaaS con altri sistemi aziendali, può essere significativo e deve essere adeguatamente contabilizzato. Inoltre, il passaggio a SaaS non elimina i costi operativi correnti; questi costi vengono semplicemente trasferiti nel prezzo di licenza del software del fornitore.

Costi di migrazione indiretta al cloud

I leader I&O dovrebbero anche indicare nella loro stima eventuali costi “indiretti” legati alla migrazione al cloud che non sarebbero altrimenti contabilizzati in altri budget o piani. I più importanti di questi sono i costi associati alla trasformazione della loro organizzazione per operare efficacemente nel cloud pubblico e i costi residui (irrecuperabili) delle risorse del data center esistenti che diventano meno preziosi con la transizione dei carichi di lavoro nel cloud. Questi costi sono spesso inevitabili, ma altrettanto spesso vengono trascurati o sottostimati.

Eseguire la migrazione in fasi

Sebbene la pianificazione dei costi abbia i suoi vantaggi, le ipotesi e le medie del settore devono essere sostituite il prima possibile con dati accurati basati sullo sforzo di migrazione stesso. I leader I&O saranno in grado di affinare e migliorare le stime dei costi di migrazione nel tempo se strutturano la loro iniziativa di migrazione al cloud in fasi iterative.

Collaborate con il fornitore della migrazione per raggruppare le applicazioni in diversi cluster di carichi di lavoro che verranno migrati o modernizzati insieme. I primi cluster da migrare dovrebbero essere trattati come “migrazioni di apprendimento”. Dovrebbero includere una selezione di carichi di lavoro abbastanza diversificati da determinare il costo effettivo dei diversi approcci di migrazione, ma sufficientemente limitati, in modo che errori e rilavorazioni non facciano deragliare l’intera pianificazione o i costi del progetto.

Adottare un approccio metodico e completo alla stima e alla revisione dei costi della migrazione al cloud è un punto di partenza fondamentale. Aiuterà i leader I&O a stabilire le giuste aspettative all’interno dell’organizzazione e faciliterà ciò che tutti coloro che cercano di migrare al cloud pubblico desiderano: un risultato positivo.