Citrix e Google hanno annunciato un’estensione della loro partnership con lo scopo di permettere alle aziende di rispondere in maniera più veloce ed efficace alle nuove richieste del mercato, beneficiando pienamente della flessibilità e della scalabilità del cloud.

Oggi gli utenti potranno utilizzare Citrix Cloud per creare e gestire workspace digitali sicuri sulla piattaforma di Google Cloud. Insieme, Citrix e Google renderanno disponibili anche ai clienti di fascia enterprise, che guardano sempre di più verso i cloud privati e pubblici, la distribuzione su cloud di applicazioni e desktop insieme a endpoint sicuri e ottimizzati.

Insieme a queste nuove soluzioni, Citrix e Google hanno anche annunciato nuove integrazioni tra Citrix ShareFile e la Google G Suite, che permettono ai dati di seguire l’utente ovunque quando utilizza le soluzioni dei workspace Citrix. Un nuovo plug in di ShareFile permette la condivisione sicura via Gmail mentre un connettore di ShareFile a Google Drive permette agli utenti di avere tutti i propri documenti in un unico posto.

Citrix NetScaler CPX è inoltre disponibile su Google Cloud e sarà disponibile nel marketplace del Google Cloud Launcher alla fine del trimestre. L’importanza attribuita da Google Cloud ai containers e a Kubernetes permetterà alla community in veloce crescita di utilizzare NetScaler CPX per costruire e scalare facilmente applicazioni sicure nel cloud.

Con l’integrazione tra Google Cloud e i servizi di Citrix Cloud gli utenti potranno facilmente aggiungere app e desktop virtuali che girano su Google Cloud per utilizzarli nella suite di produttività di Google. Infine è stato annunciato Citrix Receiver per Chrome 2.4, che offre un reale supporto multi-monitor su Chromebook, mentre Google supporterà ufficialmente il browser Chrome per Citrix, con ottimizzazioni grafiche disponibili solo su XenApp.