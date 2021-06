Webinar – Adottare il Cloud ibrido: un percorso a misura di PMI

Il cloud è alla base delle moderne strategie IT delle aziende, perché offre la semplicità di gestione, l’agilità e la scalabilità che servono a realizzare nuovi progetti di trasformazione digitale in modo veloce e affidabile, abbattendo gli investimenti richiesti per sperimentare o avviare nuove iniziative.

Alcune aziende stanno però incontrando resistenze e difficoltà di vario tipo nell’adozione di questa architettura. Alcune delle obiezioni più comuni sono:

Competenze dello staff IT focalizzate sull’amministrazione di sistemi Microsoft e poco avvezzi agli strumenti delle piattaforme cloud;

Vincoli di policy e regolamenti che vietano o sconsigliano l'utilizzo di cloud pubblico;

Difficoltà nel tornare sui propri passi qualora i costi operativi ricorrenti si rivelassero troppo elevati.

Cloud ibrido e architetture iperconvergenti possono rappresentare la strategia ideale per permettere alle aziende di modernizzare la propria infrastruttura e predisporla allo sviluppo nel cloud, mantenendo al contempo la possibilità di muoversi alla propria velocità, in base alle esigenze di budget, policy e formazione interna.

Con il cloud ibrido è infatti possibile scegliere di tenere parte dei dati e carichi di lavoro on-premises, mantenendo la flessibilità dell’architettura software-defined, e sfruttare il cloud pubblico solo per applicazioni non critiche o l’assorbimento di picchi di lavoro.

L’architettura iperconvergente, la stessa usata dai cloud service provider e che sfrutta server “semplici” che gestiscono sia l’elaborazione che archiviazione, permette alle aziende di cominciare il proprio percorso di modernizzazione con un investimento modesto (a partire da due soli server) per poi far crescere la propria infrastruttura in modo semplice, aggiungendo ulteriori nodi con il passare del tempo in base alle esigenze.

Su questi temi Computerworld, in collaborazione con Finix Technology System, ha organizzato un webinar in cui, dopo aver analizzato le principali esigenze delle aziende, saranno presentate le caratteristiche e le funzionalità della piattaforma per cloud ibrido Microsoft Azure Stack HCI e dei server FUJITSU PRIMEFLEX.

Il webinar, che si terrà mercoledì 23 giugno alle ore 11.00, tratterà i seguenti argomenti:

Come sfruttare i servizi basati su cloud per backup , monitoraggio, gestione delle identità, sicurezza e altro

Come avere visibilità globale sull'infrastruttura da un unico pannello di controllo, anche utilizzando i tradizionali strumenti di amministrazione Microsoft

Gestire la scalabilità, locale o in cloud, in base alle diverse esigenze

, in base alle diverse esigenze L’infrastruttura nativa per il disaster recovery

Riduzione dei rischi operativi con server certificati

Supporto unificato per hardware e software

