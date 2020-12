Lenovo: strategie e architetture per una innovazione sostenibile

Registrati o fai login per partecipare al webinar: Per accedere a questo webinar è necessario registrarsi gratuitamente a Computerworld e CIO Italia. Compila il modulo di registrazione oppure collegati al tuo account Insider inserendo la tua email. Registrati | Accedi con la tua email

Mai come quest’anno, le aziende hanno realizzato quando la tecnologia possa fare la differenza. In questo periodo di incertezza, è però fondamentale capire come orientare strategie e investimenti in modo che siano graduali e sostenibili nel tempo. Alessandro de Bartolo, Country General Manager Italy del Data Center Group di Lenovo, ci illustra la visione e le soluzioni Lenovo.

adv

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, il logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, il logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside e Intel Optane sono marchi di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.