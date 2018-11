Cloudera apre la strada del Data Warehouse al cloud ibrido

Cloudera ha annunciato la disponibilità di Cloudera Data Warehouse, un moderno data warehouse basato sul cloud ibrido cui si affidano già 800 grandi imprese per archiviare, analizzare e gestire i dati in cloud pubblici e on-premise. La sua struttura ibrida e cloud-native è in grado di gestire quotidianamente carichi di lavoro da 50 PB di dati, fornire query inferiori al micro-secondo e servire cluster con centinaia di nodi di calcolo.

Cloudera Data Warehouse, che consente il calcolo, l’archiviazione e il controllo ibridi, o H3, affinché sia possibile ottenere la portabilità e l’ottimizzazione del carico di lavoro tra i cloud pubblici e i data center aziendali, funziona laddove lavorano le aziende, offrendo l’agilità, la sicurezza e la governance necessarie ai dipartimenti IT aziendali e la possibilità di analisi in modalità self-service di cui manager e professionisti dei dati necessitano.

Cloudera ha ampliato ulteriormente la sua offerta di data warehouse basati su cloud ibrido con Cloudera Altus Data Warehouse, un moderno data warehouse as-a-service costruito con la stessa struttura cloud-native di Cloudera Data Warehouse. Cloudera Altus Data Warehouse è anche pronto per il multi-cloud, sia per Microsoft Azure che per AWS. A differenza dei data warehouse cloud di prima generazione, Altus Data Warehouse:

Offre una migliore capacità di analisi e migliora la produttività dell’utente con una semplicità estrema che permette di eliminare la necessità di copiare i dati in archivi privati

Accelera la sperimentazione analitica e la collaborazione grazie alla condivisione dati senza amministrazione per carichi di lavoro data science, machine learning e analisi in tempo reale

Mantiene la derivazione e la cronologia dei carichi di lavoro temporanei, aree critiche per la governance e la compliance dei dati

Consente la crittografia dei dati sia a riposo che in movimento con diverse opzioni di key management, è configurata per i cluster in fase di creazione ed è conforme a GDPR e SOC2, oltre ad essere in fase di certificazione SOC2

Fornisce la scalabilità, le prestazioni e la flessibilità tipiche di una struttura ibrida, al fine di capitalizzare rapidamente ed economicamente nuove esigenze e opportunità di business

Sta diventando evidente che le aziende abbiano bisogno di più di un cloud. Il modello ibrido consente di ottimizzare le scelte in base alle diverse esigenze dell’azienda, il cloud pubblico per la sua elasticità e scalabilità, il multi-cloud per la ridondanza geografica e le possibilità di scelta, e l’on-premise per prestazioni e privacy. Tuttavia, i data warehouse tradizionali e i data warehouse basati sul cloud di prima generazione hanno in genere permesso una sola scelta relativamente al cloud: la loro.

“Poiché le aziende raccolgono quantità sempre maggiori di dati per supportare le applicazioni di BI e di analisi, riconoscono la necessità intrinseca di sfruttare il data warehouse scalabile, ibrido e cloud-native di Cloudera, per una flessibilità self-service ed informazioni dettagliate in tempo reale”, ha dichiarato Anupam Singh, General Manager Analytics di Cloudera. “In poche parole, i data warehouse tradizionali e i data warehouse cloud di prima generazione non sono in grado di fornire le prestazioni, la flessibilità e il controllo di cui le aziende hanno bisogno per soddisfare gli standard di agilità e scalabilità richiesti da un ambiente operativo moderno”.