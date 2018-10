Cloud ibrido per le PMI: tutte le nuove soluzioni di HPE

In occasione dell’evento SpiceWorld tenutosi recentemente ad Austin (Texas), Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato nuove soluzioni semplificate per le piccole e medie imprese tra server, software e strumenti di deployment studiati su misura per i diversi workload, con lo scopo di aumentare la produttività e incrementare i margini. Le nuove proposte si avvalgono di tecnologie messe a punto da Microsoft e Aruba che combinano soluzioni on-premises e off-premises progettate per ridurre significativamente la necessità di competenze tecnologiche interne all’azienda.

La trasformazione digitale ha dato vita a rapidi progressi nel cloud computing, nei dispositivi interconnessi, nei social media, nei data analytics e in altri settori ancora, offrendo opportunità senza precedenti per le aziende di ogni dimensione. Tuttavia, le applicazioni di nuova generazione che rendono possibili queste esperienze richiedono un’infrastruttura IT moderna, che può essere complessa e costosa da implementare, specialmente nelle realtà più piccole.

HPE sta affrontando questa sfida per le PMI attraverso strumenti di deployment automatizzati e flessibili, cinque diverse soluzioni per l’Hybrid Cloud basate su Microsoft Azure e la vasta gamma di server ProLiant Gen10 dotati della funzionalità di sicurezza HPE Silicon Root of Trust.

Deployment per piccoli uffici da utilizzare on-premises

Con la soluzione di deployment per piccoli uffici, progettata per sedi remote o di dimensioni ridotte, le PMI ricevono tutto ciò che serve per implementare un’infrastruttura IT capace di supportare il business. Questa nuova soluzione automatizza e velocizza il setup e la connessione dei server HPE ProLiant Gen10, degli switch di rete e degli access point wireless Aruba.

Servizi business per il cloud ibrido pacchettizzati

HPE e Microsoft aiutano le PMI a semplificare l’IT e a migliorare i processi attraverso cinque nuove soluzioni per il cloud ibrido progettate facendo leva sulle funzionalità dei nuovi server HPE ProLiant DL20 e ML30 Gen10 con Microsoft Azure. Queste soluzioni tracciano il percorso verso l’aumento della produttività, il miglioramento dei servizi IT e l’incremento della redditività. Le nuove proposte sono:

Hybrid File and Backup

Hybrid Web Hosting

Hybrid Virtualization

Hybrid Development and Test

Hybrid Database

Server HPE ProLiant DL20 e ML30 Gen10

I nuovi server HPE ProLiant DL20 e ML30 Gen10 sono costruiti su misura per le PMI che aspirano a diventare grandi aziende. Con il giusto mix di funzionalità e capacità, questi server vantano strumenti di gestione di alto livello grazie a HPE iLO 5.0 e all’esclusiva tecnologia HPE Silicon Root of Trust per avere ancora più sicurezza.

Server HPE ProLiant ML30 Gen10. Ideale per le applicazioni core business in ambienti bare-metal o virtualizzati, questo tower server può essere facilmente personalizzato con configurazioni adatte a specifici obiettivi applicativi o prestazionali. La flessibilità scaturisce dalla gamma di processori Intel Pentium Core o Xeon, dalla espandibilità fino a 64GB di DIMM DDR4 da 2666MT/s e dalla possibilità di scegliere quattro drive Large Form Factor oppure otto drive Small Form Factor.

Server HPE ProLiant DL20 Gen10. Questo rack server racchiude performance di livello enterprise all'interno di uno chassis 1U profondo solamente 15″, ideale quindi per gli ambienti dove lo spazio è limitato. Con una vasta scelta di processori Intel, opzioni storage comprendenti SSD, hard disk Large o Small Form Factor e drive M.2 NVMe a bassa latenza, HPE ProLiant DL20 Gen10 fornisce un elevato livello di prestazioni, flessibilità, valore ed efficienza in termini di spazio.

HPE Rapid Setup Software

Il nuovo HPE Rapid Setup Software è uno strumento che semplifica l’installazione, il setup e la configurazione del sistema attraverso un processo guidato che può far risparmiare ai clienti fino al 70% del tempo normalmente richiesto per installare e configurare hardware e software.

“Abbiamo reso più semplice che mai per le piccole aziende adottare un IT all’avanguardia, allo scopo di supportare varie necessità e migliorare servizi e redditività” ha commentato Tim Peters, vice president e general manager SMB Segment and ProLiant Tower Servers di HPE. “Offrendo alle PMI soluzioni per cloud ibrido progettate appositamente per i loro workload, ne acceleriamo i risultati di business garantendo la fiducia nei nostri prodotti flessibili e affidabili”.

“Microsoft è impegnata a implementare nuove funzionalità all’interno dello stack Azure per il cloud ibrido, in modo da consentire ai clienti di affrontare qualsiasi workload, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda” ha aggiunto Rodrigo Rocha, general manager di Microsoft. “Attraverso la nostra collaborazione con HPE per creare soluzioni IT ibride e pacchettizzate che eliminano la complessità e riducono i costi, permettiamo ai nostri clienti PMI di incrementare le potenzialità di business e ottenere nuova crescita”.