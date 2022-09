Un nuovo studio di IBM ha rivelato che più del 77% dei leader d’azienda intervistati ha adottato un approccio di cloud ibrido per guidare la trasformazione digitale. Tuttavia, la maggior parte di essi si scontra con la complessità di far lavorare assieme tutti gli ambienti cloud adottati. Inoltre, di fronte a gap di competenze, sfide di sicurezza e ostacoli alla conformità, meno di un quarto degli intervistati in tutto il mondo risulta in grado di gestire i propri ambienti di cloud ibrido in modo olistico, con il rischio di creare punti ciechi e mettere a rischio i dati.

Lo studio in questione si intitola IBM Transformation Index: State of Cloud ed è stato condotto dalla società di ricerca indipendente The Harris Poll per conto di IBM con lo scopo di aiutare le organizzazioni a mappare la propria trasformazione verso il cloud classificando i propri progressi in modo autonomo. Creato in base ad insight di professionisti esperti del cloud, l’Indice può essere utilizzato dalle aziende per ottenere metriche misurabili che le aiutano a quantificare i propri progressi e scoprire aree di opportunità e crescita. L’Indice è stato proposto a più di 3.000 decision-maker aziendali e tecnologici provenienti da 12 paesi e impegnati in 15 settori, tra cui servizi finanziari, manifatturiero, government, pubblica amministrazione, telecomunicazioni e sanità, per comprendere come le organizzazioni si stanno muovendo nel loro percorso di trasformazione digitale.

L’Indice indica una forte correlazione tra l’adozione di cloud ibrido e il progresso nella trasformazione digitale. Infatti, il 71% degli intervistati ritiene che sia difficile comprendere il pieno potenziale di una trasformazione digitale senza una solida strategia di cloud ibrido in atto. Allo stesso tempo, solo il 27% possiede le caratteristiche necessarie per essere considerato in una “fase avanzata” della propria trasformazione. A cosa è dovuto questo divario? Secondo lo studio le cause sono tre:

Conformità: le aziende oggetto dell’indagine credono che garantire la conformità nel cloud sia attualmente troppo difficile, a causa soprattutto dell’inasprimento dei requisiti normativi e di conformità in tutto il mondo.

le aziende oggetto dell’indagine credono che garantire la conformità nel cloud sia attualmente troppo difficile, a causa soprattutto dell’inasprimento dei requisiti normativi e di conformità in tutto il mondo. Sicurezza: sebbene abbiano adottato una varietà di tecniche di sicurezza per proteggere i carichi di lavoro nel cloud, la sicurezza continua ad essere fonte di preoccupazione per gli intervistati.

sebbene abbiano adottato una varietà di tecniche di sicurezza per proteggere i carichi di lavoro nel cloud, la sicurezza continua ad essere fonte di preoccupazione per gli intervistati. Competenze: la mancanza di talenti o di competenze specifiche impedisce l’adozione di una strategia olistica per il cloud ibrido, mettendo a rischio l’integrazione tra ambienti cloud per lacune rispetto a sicurezza e conformità.

La mancanza delle giuste competenze sta inibendo il progresso del cloud

Quando si tratta di gestire le proprie applicazioni cloud, il 69% degli intervistati afferma che i rispettivi team non dispongono delle competenze necessarie per essere profittevoli. Questo è un importante ostacolo all’innovazione, con più di un quarto degli intervistati che afferma che la mancanza di competenze e talenti sta ostacolando gli obiettivi cloud delle proprie aziende. Gli effetti non si fermano qui, in quanto questi limiti impediscono alle organizzazioni di sfruttare il potenziale delle partnership. Più di un terzo degli intervistati afferma che la mancanza di competenze tecniche li sta trattenendo dall’integrare i partner dell’ecosistema negli ambienti cloud. Questa sfida è ancora maggiore negli USA, dove circa il 40% ammette la mancanza di competenze e la necessità di talenti specifici; questo dato è leggermente più basso in Europa, dove la mancanza di competenze viene segnalata nel 33% dei casi.

L’esposizione alle minacce informatiche è sempre dietro l’angolo

Sebbene oltre il 90% delle organizzazioni di servizi finanziari, telecomunicazioni e governative che hanno risposto abbiano adottato nuovi approcci e strumenti di sicurezza, come confidential computing, autenticazione a più fattori e altro ancora, persistono ancora delle lacune che impediscono alle organizzazioni di promuovere l’innovazione. Infatti, il 32% degli intervistati indica la sicurezza come la principale barriera per integrare i carichi di lavoro tra tutti gli ambienti e più di un quarto degli intervistati è concorde sul fatto che i problemi di sicurezza rappresentino un ostacolo al raggiungimento dei propri obiettivi di business nel cloud.

I problemi relativi alla sicurezza possono persino impedire alle organizzazioni di trarre vantaggio dalle partnership. Poiché le potenziali lacune nella sicurezza di terze parti possono riflettersi su tutta la filiera, secondo gli intervistati la governance dei dati (49%) e la sicurezza informatica (47%) rappresentano le maggiori sfide all’integrazione del proprio ecosistema aziendale nel cloud. In Europa, il 44% afferma che i rischi di cybersecurity rappresentano una sfida importante per le aziende che vogliono integrare i partner dell’ecosistema aziendale in ambienti cloud.

I requisiti normativi e di conformità rallentano le attività delle aziende

Con l’aumento delle normative, aumentano anche le sfide di conformità. Il 53% degli intervistati ritiene che garantire la conformità nel cloud sia attualmente troppo difficile e quasi un terzo indica i problemi di conformità normativa come una barriera fondamentale per l’integrazione dei carichi di lavoro negli ambienti IT privati e pubblici. Nei servizi finanziari, ad esempio, più di un quarto degli intervistati ritiene che soddisfare i requisiti di settore impedisca il pieno raggiungimento dei propri obiettivi cloud. Queste sfide sono prevalenti soprattutto in paesi come Singapore, Cina, India e Giappone, mentre in Europa le aziende che riscontrano difficoltà nel garantire la conformità nel cloud si attestano al 30%.

Sulla base di questo Indice, IBM offrirà uno strumento interattivo da utilizzare come fonte continua di feedback per consentire alle organizzazioni di misurare i propri progressi nella trasformazione digitale. IBM renderà pubblicamente disponibile lo strumento IBM Transformation Index: State of Cloud nei prossimi mesi, con l’obiettivo di fornire ai leader aziendali preziose informazioni di benchmarking che possono informare le loro strategie di cloud ibrido.