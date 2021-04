8 passaggi per realizzare la visione del cloud everywhere

La visione del cloud everywhere è alla portata della maggior parte delle organizzazioni. Ma raggiungerlo richiede un piano solido, un impegno a realizzarlo e la disponibilità a prendere in considerazione consulenti esterni.

Mentre gli analisti del settore prevedono che il 75% di tutti i database verrà distribuito o migrato su una piattaforma cloud entro il 2022, c’è ancora un certo dibattito attorno a queste previsioni. Le organizzazioni stanno indubbiamente investendo tempo e denaro in un mix di infrastrutture cloud pubbliche e private. Ma non lo stanno facendo allo stesso modo. In effetti, il CEO di Hewlett Packard Enterprise, Antonio Neri, ha osservato durante l’evento Discover Virtual Experience della società che oltre il 70% delle app e dei dati aziendali funziona ancora al di fuori dei cloud pubblici.

Qual è il problema? Il problema sta nel fatto che gli ambienti privati e pubblici si sono evoluti in modo molto diverso. I cloud privati si basano principalmente su personale e infrastrutture legacy in loco. I cloud pubblici utilizzano fornitori di servizi e tecnologie più moderne per ospitare e condividere contenuti digitali.

Le organizzazioni aziendali sanno che alla fine trarranno vantaggio dallo sfruttamento del meglio di queste due realtà. E la maggior parte sogna il giorno in cui saranno finalmente in grado di andare verso una mentalità cloud everywhere. È qui che, invece di parlare dei silos in cui si trovano dati e applicazioni, potete concentrarvi su come utilizzerete il vostro cloud ibrido ben oliato per offrire esperienze innovative a clienti, partner e dipendenti.

Questo ovviamente non accadrà dall’oggi al domani. Troppi ostacoli tra persone, processi e tecnologia si frappongono fra voi e questo obiettivo. Ciononostante, ecco gli otto passaggi che le aziende possono seguire per affrontare le sfide immediate e passare alla creazione di ambienti cloud ovunque.

Pensare prima alla sicurezza

La sicurezza informatica è una di quelle pratiche che troppe organizzazioni IT rimandano alla fine dei progetti. Quindi, la menzioniamo per prima e suggeriamo che dovrebbe essere in cima a ogni elenco di cose da fare sul cloud ibrido. Secondo l’indagine State of Cloud Security 2020 di Sophos, quasi tre quarti (70%) delle organizzazioni hanno subito un incidente di sicurezza del cloud pubblico nell’ultimo anno. Non sorprende che la stessa percentuale di leader IT affermi che i problemi di sicurezza hanno limitato il loro passaggio al cloud pubblico.

Sean Foley, direttore della distribuzione del cloud presso HPE, osserva che parte della difficoltà risiede nel fatto che molte aziende iniziano con un cloud privato in cui l’approccio alla sicurezza cambia minimamente. Tuttavia, una volta che i carichi di lavoro vengono trasferiti a un provider di cloud pubblico, le cose si complicano. È necessaria una maggiore automazione per spostare i file di dati e, quindi, è necessario modificare l’approccio alla sicurezza generale.

Secondo Foley il successo dipende dall’apportare miglioramenti in quattro discipline di sicurezza:

Forte controllo dell’identità e degli accessi, che determina chi o cosa ottiene l’accesso alla rete

Registrazione e monitoraggio efficaci di tutte le attività di rete per comprendere il traffico di rete tipico e cercare anomalie o incidenti di sicurezza che richiedono rimedio

Crittografia distribuita in modo coerente per rafforzare i dati privati e altamente riservati

Meccanismi di risposta automatizzati per spegnere i pericoli legati alla sicurezza prima che si diffondano

Comprendere costi e risparmi

La grande promessa del cloud computing è un mix di velocità e agilità e, più di ogni altra cosa, il risparmio sui costi che può offrire se implementato correttamente. Ma i sondaggi suggeriscono che le aziende non hanno un controllo preciso su quanto costano i loro ambienti cloud su base continuativa. Di conseguenza, finiscono per spendere troppo.

Infatti, nel recente 2020 State of the Cloud Report di Flexera, i professionisti IT intervistati hanno affermato di aspettarsi di aumentare la spesa per il cloud di quasi il 50% quest’anno, ma ancora faticano a prevedere con precisione la spesa. In effetti, le loro organizzazioni superano la spesa per il cloud in media del 23%, sprecando circa il 30% dei loro budget per il cloud.

Questa non è una nuova tendenza. Le aziende hanno sempre faticato a capire i loro aspetti economici da quando il cloud ibrido è diventato realtà. Ma per arrivare al cloud everywhere, sarà fondamentale stabilire programmi, processi e mezzi tecnici per tracciare, monitorare, analizzare e affrontare in modo olistico i costi nelle infrastrutture pubbliche e private, e farlo nel modo più automatizzato possibile. Non farlo continuerà a ostacolare e danneggiare anche il miglior programma di cloud ibrido.

Conoscere i vostri dati

Secondo IDC ci saranno 175 zettabyte di dati in tutto il mondo entro il 2025. Alcuni di questi saranno vostri, ma sapete esattamente quanti? O dove si trovano? O cosa farne? O come proteggerli e gestirli in ogni loro parte? Un’efficace gestione dei dati inizia con la presenza di sistemi in atto per controllare le reti pubbliche e private. Dovreste eseguire controlli regolari per comprendere la struttura del territorio digitale ed emettere rapporti per tenere tutti informati all’interno dell’organizzazione, dall’IT alle operazioni, alla finanza, alle vendite e al marketing, alle risorse umane e alle questioni legali.

Prestare attenzione ai vostri dipendenti

In qualità di professionisti IT, è facile concentrarsi sugli aspetti tecnici di una proprietà ibrida. Ma non riuscire ad affrontare anche le persone potrebbe equivalere a un disastro. In particolare, è fondamentale assicurarsi che i dipendenti, sia quelli esistenti che quelli neoassunti, siano esperti in ciò che serve per integrare, gestire e proteggere con successo e in modo efficiente l’infrastruttura cloud pubblica e privata. Sfortunatamente, la maggior parte del personale è limitata dall’avere esperti solo nell’una o nell’altra area.

In effetti, l’86% degli intervistati in un recente sondaggio di Wakefield Research e Logicworks ritiene che una carenza di ingegneri qualificati rallenterà i progetti cloud quest’anno e il 63% concorda che è più difficile trovare un ingegnere qualificato che localizzare un unicorno (seriamente!).

Quando si dirigono verso la destinazione del cloud everywhere, le organizzazioni devono fare tutto il possibile per trovare e assumere professionisti IT di talento che capiscano i dettagli degli ambienti privati e pubblici. Se l’assunzione è un problema, e anche se non lo è, investire nella formazione per garantire che i dipendenti attuali possano passare all’attività del cloud ibrido diventa essenziale. Non potete avere successo se metà del team è molto agile e spende le sue energie sul cloud pubblico mentre l’altra metà è impantanata nella tecnologia del 20° secolo. Se volete essere agili, siate agili. Le tecnologie e i risultati potrebbero essere diversi tra Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure e in locale, ma i concetti sono gli stessi.

Sbirciare attraverso un unico pannello

Un tempo, i fornitori di software promuovevano l’idea che sarebbe stato meglio essere su un’unica piattaforma perché si può trarre vantaggio da tutto ciò che l’ambiente offre. Le aziende hanno seguito questa strada per un po’, ma nell’era digitale quell’approccio ha lasciato il posto a uno più sfaccettato.

Invece di mettere tutte le loro uova di cloud pubblico in un unico paniere, il 72% delle organizzazioni IT lo sta mescolando su più piattaforme, secondo il rapporto di gennaio 2020 di 451 Research. Ogni piattaforma offre i propri mezzi per monitorare cosa sta succedendo all’interno di quell’ambiente, ma le piattaforme non funzionano bene insieme. Inoltre, non forniscono una visualizzazione delle informazioni o delle app consumate dai data warehouse o dall’edge della rete.

Tutto ciò rende difficile ottenere un quadro reale dell’attività in una realtà ibrida. Per questo motivo, è importante cercare opzioni che forniscano un unico pannello di controllo per tutto l’IT basato sul consumo. Si tratta di un’interfaccia utente che mostra i dati statistici chiave per la comprensione e il controllo dell’intero cloud ibrido. Cercate servizi o soluzioni con una dashboard unificata e funzionalità come analisi dei consumi, monitoraggio continuo della conformità normativa e provisioning rapido.

Attenti ai vostri SLA e CLA

Quando si ha il controllo assoluto sul proprio cloud privato, è abbastanza semplice garantire livelli di servizio di alta qualità. Dopotutto, è il vostro bambino e non dovete fare affidamento su nessun altro per farlo funzionare. Ma quando si fa affidamento su contratti di servizio (SLA) o contratti di servizio cloud (CLA) con uno o più fornitori esterni, questo processo può diventare incredibilmente lungo e costoso.

Questi accordi devono essere sincronizzati e ben orchestrati per garantire la migliore esperienza utente possibile, non solo per i dipendenti ma anche per i clienti. Come minimo, prendetevi tutto il tempo necessario per identificare chi sarà responsabile della continua supervisione dei vostri accordi e per sapere cosa potete negoziare e assicuratevi di avere alternative per slegare la vostra azienda da un contratto, se necessario. Ancora una volta, avete la possibilità di scaricarvi da queste responsabilità. Oggi infatti sono disponibili molti servizi specializzati in SLA e CLA, così da dedicare il vostro tempo prezioso a priorità di livello superiore.

Garantire alta disponibilità e failover attraverso l’automazione

I professionisti IT spesso prendono a cuore il concetto secondo cui “tutto può fallire” quando pianificano i loro sistemi ibridi, ma non sempre fanno nel migliore dei modi. Nel mondo ideale, tutto è costruito in modo tale che, se scende, si rialza automaticamente con un intervento minimo. In pratica, tuttavia, non è sempre così.

In una realtà on-premise create backup, ridondanza e failover in server fisici, storage e altri array. Nel cloud pubblico, vi affidate a un software per il ripristino automatico. Da soli, funzionano bene. Ma negli ambienti ibridi, avere due sistemi incoerenti può creare inefficienze di servizio durante le interruzioni di servizio. Le organizzazioni dovrebbero adeguarsi facendo ruotare le loro operazioni locali in modo che siano più “nuvolose” attraverso microservizi, automazione e altri processi e app moderni che gestiscono la disponibilità e il failover.

Lasciare che lo faccia qualcun altro

Raggiungere la panacea del cloud everywhere non è un compito da poco. Ci vogliono tempo, diligenza e competenza. Potreste avere tutte queste cose in-house e, in tal caso, va tutto bene. Ma in caso contrario, o se non siete in grado di impegnare risorse per il compito a lungo termine di capire come creare, distribuire, gestire e automatizzare i carichi di lavoro nel vostro ambiente ibrido, l’outsourcing potrebbe avere più senso.

I servizi di consulenza esterni possono infatti aiutarvi ad adottare il cloud più velocemente. In genere forniscono team globali di consulenti che possono assistervi nella creazione dei cloud ibridi giusti per la vostra azienda, facendo così evolvere la cultura e le competenze del vostro team. Gestiranno gran parte del lavoro di integrazione del cloud pubblico e privato in modo da poter evitare molte delle sfide più comuni che le organizzazioni devono affrontare oggi.

