5 tecnologie abilitanti per architetture ibride e multicloud

Confesso di preferire la semplicità, soprattutto quando si tratta di infrastruttura informatica. È più facile per le startup e le aziende più piccole gestire le proprie attività con un mix di software come servizio (SaaS) e applicazioni e dati ospitati su un cloud pubblico. Molte organizzazioni funzionano su cloud ibridi con applicazioni e dati suddivisi tra cloud privati, infrastruttura di data center legacy e un cloud pubblico selezionato.

Ma molte aziende di medie e grandi dimensioni scelgono di funzionare su più cloud pubblici o si trovano in quella situazione per supportare l’innovazione, le normative, i livelli di servizio, le negoziazioni sui prezzi o le acquisizioni. Ci sono scelte e compromessi per le strategie cloud. Se lavorate nell’IT, è importante conoscere le opzioni di architettura e comprendere meglio il modello di governance del cloud IT della vostra organizzazione. Ecco allora alcune delle tecnologie abilitanti per le architetture ibride e multicloud.

L’infrastruttura iperconvergente semplifica la scalabilità dei cloud privati

Tempo fa i data center erano pieni di apparecchiature di rete, server e storage di diversi produttori e strumenti di gestione. Il supporto di questa infrastruttura richiedeva specialisti e la scalabilità verso l’alto e verso il basso delle capacità di elaborazione non era facile.

Oggi, molte aziende implementano un’infrastruttura iperconvergente che combina rete, elaborazione e storage in un’appliance building block. Inoltre, gli strumenti di gestione consentono agli amministratori di virtualizzare i cluster di elaborazione e assegnare le risorse in base alle esigenze di elaborazione di un’applicazione.

Tiwan Nicholson, direttore delle operazioni dei servizi IT presso UNOS, utilizza Nutanix e ne spiega i vantaggi. “Stiamo assistendo a un miglioramento del 30% sui carichi di lavoro laboriosi rispetto all’infrastruttura precedente, in cui alcuni dei nostri lavori di big data e analisi approfondite richiedevano giorni. Ora, i nostri ingegneri generalisti dell’infrastruttura possono gestire il livello hardware e il livello di virtualizzazione senza le competenze specializzate necessarie per un database dedicato per big data o un server blade e tutti quei diversi livelli dello stack che dovevamo gestire”.

Oltre a Nutanix, anche Cisco, Dell, HPE, VMware e altri dispongono di prodotti per infrastrutture iperconvergenti.

Gli strumenti di gestione multicloud consentono il provisioning self-service

Uno dei principali vantaggi dei cloud pubblici e privati è la capacità di provisioning self-service per sviluppatori, data scientist e analisti aziendali. Invece di aspettare settimane per l’infrastruttura, l’IT implementa opzioni di elaborazione, automazione e governance, mentre gli strumenti di gestione del cloud forniscono portali e report.

Le organizzazioni che ottimizzano il provisioning self-service su un cloud possono utilizzare gli strumenti self-service del fornitore, ma coloro che cercano funzionalità multicloud richiedono piattaforme di gestione che funzionino su AWS, Azure, Google Cloud Platform, VMware e altri cloud. Ad esempio, BMC, IBM, Micro Focus e altri offrono piattaforme di gestione multicloud con valori chiave che includono strumenti self-service, controlli di sicurezza, integrazioni di strumenti devops, modelli e automazioni.

Migliorare la resilienza con la gestione dei dati nel cloud

La sicurezza multicloud presenta diverse sfide e le best practice richiedono l’architettura dell’identità multicloud e della gestione degli accessi (IAM), architetture di rete e standard di crittografia. Queste considerazioni sulla sicurezza sono importanti nei cloud singoli e ibridi, ma possono essere più difficili da implementare nelle architetture multicloud.

L’unica considerazione sulla sicurezza che è diventata fondamentale per tutte le organizzazioni è la protezione dei dati nel cloud. Il ransomware è infatti un problema enorme, con attacchi che colpiscono scuole, ospedali e altre istituzioni vitali. La protezione dei dati su tutti i cloud è una delle principali preoccupazioni per la sicurezza e i leader IT e le piattaforme di gestione dei dati cloud offrono soluzioni per crittografare, replicare, archiviare e ripristinare i dati monitorando i sistemi di archiviazione per attacchi di tipo ransomware.

Amir Kioumars, supervisore dei sistemi di dati presso il Distretto scolastico unificato di Novato, utilizza Rubrik per proteggere i dati mission-critical. “Nel distretto in cui ho lavorato in precedenza, siamo stati colpiti due volte dal ransomware e siamo rimasti inattivi per 10 giorni. Temevo che a Novato potesse succedere la stessa cosa in qualsiasi momento”. Altre piattaforme di gestione dei dati cloud includono Veeam, Dell, Cohesity e Commvault.

Evitare i silos cloud con l’integrazione low-code

Le organizzazioni che si sono occupate di gestione e sicurezza multicloud hanno l’opportunità di accelerare iniziative strategiche come lo sviluppo di microservizi, il miglioramento delle applicazioni rivolte ai clienti, il ridimensionamento delle iniziative di machine learning e la reingegnerizzazione dei flussi di lavoro aziendali. La sfida consiste nell’evitare i silos in cui le applicazioni su un cloud non possono integrarsi facilmente con i microservizi su un secondo cloud, modelli di machine learning su un terzo o altre piattaforme SaaS.

Le organizzazioni che prendono di mira strategie multicloud dovrebbero prendere in considerazione l’integrazione e la piattaforma di integrazione come servizio (IpaaS) per consentire la connessione di dati, microservizi e API tra cloud, SaaS e sistemi aziendali. Le piattaforme di integrazione low-code semplificano la connessione a fonti comuni, automatizzando le trasformazioni, ripulendo i dati e fornendo funzioni di gestione delle API.

Tara Gambill, senior director dei sistemi aziendali di MOD Pizza, utilizza Boomi per connettere SaaS, dati e applicazioni. “Per la nostra attività basata al 100% su SaaS, avere una piattaforma di integrazione nativa per il cloud era essenziale. Non è solo la capacità di consentire l’onboarding dei dipendenti in modo rapido e senza interruzioni. Stiamo anche ottenendo una maggiore precisione e affidabilità dei dati. Ciò consente al nostro personale di dedicare più tempo a lavori di maggiore impatto”.

Altre piattaforme IPaaS includono Informatica, Workato e SAP e tutte offrono facilità di sviluppo, integrazioni pronte all’uso, capacità di gestione dei dati e funzioni operative.

Automatizzare e monitorare i multicloud con AIops

I reparti IT che gestiscono multicloud richiedono strumenti di automazione, monitoraggio e gestione degli incidenti che elaborano set di dati in tempo reale di grandi volumi e offrono funzionalità di automazione versatili. AIops, ovvero l’applicazione del machine learning e dell’automazione nelle operazioni IT, è una capacità emergente che dovrebbe essere necessaria per supportare i multicloud.

Le capacità delle piattaforme AIops variano, ma la maggior parte inizia con l’aggregazione di avvisi, dati di monitoraggio, dati di osservabilità e configurazione dei sistemi e correla le informazioni per supportare la gestione degli incidenti. Le piattaforme principali includono anche strumenti di automazione, funzionalità di rilevamento e mappatura delle dipendenze e analisi dell’affidabilità del sito per gestire gli obiettivi del livello di servizio.

Scott Johnson di Equifax utilizza BigPanda per operare su più cloud. “L’esecuzione di un paradigma cloud-native sempre attivo e on-premise è un ambiente estremamente difficile in cui trovarsi tra risoluzione dei problemi e correlazione degli eventi. Una modifica che avete fatto on-premise ha causato un problema nel cloud? Essere in grado di gestire le cose in quello stato ibrido è estremamente difficile”.

Altre piattaforme AIops includono Moogsoft, OpsRamp e Resolve Systems e offrono multicloud e automazione basata sull’intelligenza artificiale, monitoraggio, avvisi, mappatura delle dipendenze e altre funzionalità.

Il futuro del cloud è multicloud?

Più organizzazioni adotteranno strategie multicloud o i costi e la complessità di gestire più cloud in modo efficiente, sicuro e affidabile supereranno i vantaggi? Ma forse le domande più importanti da farsi potrebbero essere: in che modo la vostra organizzazione sta investendo nella configurazione, gestione, protezione, integrazione e monitoraggio di cloud pubblici o privati? E in che misura le piattaforme selezionate consentono opzioni di hosting multicloud?