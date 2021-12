Cloud computing: come sarà il 2022 tra governance e cloudops

Era una cosa che prima mi dava fastidio, ma ora penso che sia quasi divertente. Ogni dicembre la mia casella di posta viene riempita di e-mail da società di pubbliche relazioni con previsioni per l’anno a venire più o meno utili e fondate. Ho perso il conto di quante volte ho letto frasi come “la sicurezza del cloud continuerà a essere nell’elenco delle priorità del CIO nel prossimo anno. Un’ovvietà quasi fastidiosa, ma anche molte delle previsioni sul cloud per il 2022 sono ugualmente insensate.

Dopotutto, nel mondo reale le previsioni generalizzate sono raramente utili. Quelle davvero preziose si concentrano su alcuni aspetti particolari del cloud computing come operazioni, sviluppo, governance, sicurezza e altri ancora. Ecco perché mi piace concentrare le mie previsioni sul cloud computing in senso stretto rispetto al cloud computing in generale e queste sono le previsioni cloud per il 2022 su governance e cloudops.

Governance

L’ascesa del multicloud e di altre forze che sono alla base del problema della complessità del cloud continuerà nel 2022. La governance diventerà l’obiettivo per le aziende che hanno bisogno di tenere sotto controllo la loro piattaforma cloud eccessivamente complicata. I riflettori non saranno sulla governance in generale, ma su questioni ad alta priorità con cui la maggior parte delle aziende avrà a che fare, vale a dire la governance dei costi in relazione alle operazioni finanziarie (finops).

Nella maggior parte delle grandi aziende, i costi del cloud sono finiti fuori controllo nel 2021. Molte soluzioni di governance dei costi disponibili possono svolgere un buon lavoro nell’osservare chi, quando, dove, perché e come aggirare il consumo dei servizi cloud. Questi strumenti creano ottimi report e dashboard, ma raramente affrontano il problema principale, ovvero la capacità di reagire e rispondere dinamicamente a problemi come i servizi cloud che superano il loro periodo di utilità o il consumo eccessivo di servizi cloud da parte di persone e sistemi che non hanno limiti in atto o altre responsabilità.

La mia previsione sulla governance per il 2022 è che le aziende si concentreranno sui loro problemi di governance finops. La rifocalizzazione sulla governance con strumenti e personalizzazioni in atto come risposta accelererà per le aziende con almeno il 20% dei loro carichi di lavoro e dati spostati nel cloud. Il fattore chiave del successo sarà creare allo stesso tempo una cultura della responsabilità intorno alla governance dei costi del cloud.

Cloudops

Il modello cloudops è sempre stato al centro di chi implementa sistemi basati su cloud e quindi cosa può esserci di nuovo nel 2022? Aspettatevi di vedere un nuovo focus sull’automazione e l’astrazione e su come gli strumenti emergenti possono fornire queste funzionalità.

Al centro degli attuali problemi di cloudops ci sono il cloud e persino i sistemi tradizionali che sono eccessivamente complessi, il che significa troppe parti mobili e troppa eterogeneità. Ho insistito tantissimo negli ultimi anni sul problema della complessità del modello cloudops e ora anche altri stanno cominciando a dar voce ai problemi della complessità del cloud. E, cosa forse ancora più importante, stiamo finalmente vedendo strumenti creati appositamente per affrontare questa sfida.

A mancare nella maggior parte degli strumenti cloudops più tradizionali, così come nei nuovi derivati AIops, sono le nozioni di astrazione e automazione. Sebbene la maggior parte dei fornitori affermi di offrire entrambe, la realtà è che i sistemi di automazione sono strumenti completamente separati dai tool operativi. L’automazione è l’arma principale per combattere la complessità, dal momento che con essa si vogliono automatizzare molte delle attività operative che possono funzionare con sistemi eccessivamente complessi.

Raramente vedo l’astrazione quando valuto gli strumenti operativi. La maggior parte degli strumenti offre la possibilità di vedere sistemi molto complessi, ma dobbiamo trattare ciascun endpoint separatamente come livelli di astrazione. Questi livelli possono rappresentare componenti come archiviazione e calcolo e il modo migliore per gestirli è utilizzare livelli di astrazione semplificati. L’obiettivo finale, che rende le operazioni molto più semplici, è gestire diversi tipi e brand di cloud storage come un unico concetto e livello unificato.