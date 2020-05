Citrix Remote PC Access: smart working sicuro… e sul cloud

Oggi è assolutamente indispensabile offrire ai dipendenti un accesso da remoto al loro desktop per garantire l’operatività di persone e aziende nel corso della crisi scatenata dal Covid 19. Molte organizzazioni si sono date da fare per attivare per i loro dipendenti soluzioni di Virtual Private Network (VPN) che permettono di collegarsi ai sistemi aziendali. Ma anche queste hanno i loro limiti.

Una recente survey commissionata da Citrix all’istituto di ricerche OnePoll, fatta su 2000 dipendenti che negli USA lavorano da remoto grazie alle VPN, ha scoperto che questo metodo di lavoro spesso si traduce in performance di rete lente e nel mancato accesso alle app necessarie per lavorare. E una successiva ricerca ha messo in luce problemi di sicurezza e di privacy.

Per offrire un’alternativa più sicura e affidabile, Citrix ha annunciato che estenderà su cloud la sua soluzione Remote PC Access, rendendola disponibile come parte di Citrix Desktop Service e Citrix Desktop Essentials. Ciò farà in modo che aziende di tutte le dimensioni abbiano a disposizione un desktop virtuale e un’esperienza di lavoro di livello elevato che permette ai dipendenti di accedere in maniera sicura alle app, alle informazioni e alle risorse di cui hanno bisogno per lavorare al meglio da remoto.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

“Mentre le aziende lavorano per ridurre le carenze, è il momento ideale per prendere in considerazione le VDI e altri workspace digitali, per un’esperienza di lavoro sicura e senza danni per la produttività, per tutti coloro che devono lavorare da remoto” ha dichiarato Mark Bowker, analista senior per Enterprise Strategy Group.

Con Citrix Remote PC Access, le organizzazioni IT possono distribuire un’esperienza completa di desktop virtuale installando un piccolo client (VDA), che permette agli utenti di connettersi in maniera remota al loro PC Windows o Linux da ovunque, usando virtualmente qualsiasi tipo di dispositivo. L’accesso remoto da PC non richiede una VPN e permette di attivare misure di sicurezza come l’autentificazione a più fattori per continuare a tenere al sicuro eventuali contenuti sensibili.

Già incluso in Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced/Premium e Citrix Workspace Premium Plus, Remote PC Access viene oggi offerto come parte di Citrix Virtual Desktops Essentials e Citrix Virtual Desktops Service. Con Citrix Virtual Desktops Service, le aziende possono distribuire Remote PC Access ai desktop fisici e alle infrastrutture desktop virtuali situate on-premises o in qualsiasi cloud pubblico. E con Citrix Virtual Desktops Essentials Service, un’opzione rinnovabile mensilmente e disponibile su Azure Marketplace, possono anche distribuire desktop virtuali ospitati su Azure.