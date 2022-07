Molti CIO impegnati nelle fasi intermedie e successive delle migrazioni cloud sono sempre più intrappolati in un pantano da cui è difficile uscire, trovandosi a consegnare ai loro CFO astronomiche spese mensili per i costi del cloudAccenture, ad esempio, sostiene che molti dei suoi clienti nella fase del 30% e del 50% delle loro migrazioni cloud“Molti dei nostri clienti sono bloccati nel mezzo della migrazione” afferma, amministratore delegato senior e leader della pratica Global Cloud First Strategy and Consulting di Accenture. “Hanno costi crescenti perché la disponibilità e la scalabilità del cloud sono elevate e più aziende lo stanno adottando”. E con l’avanzare della migrazione, secondo molti esperti, i costi del cloud si collocano presto al secondo posto, accanto solo alle buste paga,. La complessità della navigazione nell’uso e nei costi del cloud ha generato un intero settore di fornitori SaaS per aiutare le aziende a ridurre i costi del cloud. Un insider che ha rifiutato di essere nominato afferma che c’è stato un disallineamento negli incentivi alle vendite durante la pandemia. I fornitori di piattaforme cloud sono stati incentivati adurante la recessione aziendale ad acquirenti enterprise tentati da sconti e offerte, che però si sono spesso impegnati in modo eccessivo nell’acquisto di servizi cloud mensili che non avrebbero poi generato un ROI proporzionale in un lasso di tempo accettabile. Inoltre, i massimi dirigenti IT stanno gestendo l’eliminazione graduale dei loro data center per garantire che tutti i processi aziendali nelle applicazioni locali di lunga dataSe un aspetto dell’applicazione nativa del cloud è codificato in modo errato, ad esempio, potrebbe costare all’azienda milioni di dollari, annullando del tutto il motivo principale della migrazione al cloud. La maggior parte dei CIO in questa difficile situazione è comunque fiduciosa del fatto che i loro ingenti investimenti nel cloud porteranno a entrate significative, in particolare quelli che hanno scommesso in grande e accelerato la migrazione al cloud durante la pandemia. Ma questo è un piccolo conforto per i CIO che, a metà di una migrazione al cloud,senza che ci siano nuove entrate in vista. Naturalmente, l’uso intenso del cloud sta aggravando i costi di manutenzione o smantellamento dei data center che vengono mantenuti onlineMa elemento ancora più significativo per il problema dei costi in aumento è la mancanza di comprensione del fatto che

Senza dubbio, l’accelerazione delle migrazioni cloud durante la pandemia ha portato a questo collo di bottiglia, sostengono molti CIO. “Paragono il cloud a un modello all you can eat, che può portare a un consumo eccessivo” afferma Andi Karaboutis, CIO di National Grid. “Quando si passa al cloud, le persone vedono che possono ottenere di più da tutto e ciò può portare a costi che salgono alle stelle”.

I costi del cloud a un bivio

Secondo la Worldwide Cloud Spending Guide di IDC, la spesa totale per il cloud pubblico è salita a 383,6 miliardi di dollari nel 2021, rispetto ai 307,7 miliardi di dollari del 2020, per un totale di quasi 700 miliardi di dollari spesi dalle aziende a livello globale nel cloud durante la pandemia. Attualmente, la spesa per il cloud rappresenta circa il 30% dei budget IT complessivi e supererà 1,3 trilioni di dollari entro il 2025, secondo Dave McCarthy, vicepresidente della ricerca per i servizi di infrastruttura cloud di IDC. Questa spesa include tutto, dall’infrastruttura cloud e dai servizi applicativi fino ai server, allo storage e ai servizi professionali e gestiti.

Il modello all-you-can-eat consente a sviluppatori e ingegneri di lanciare progetti innovativi e promettenti, che probabilmente genereranno nuovi flussi di entrate per le loro aziende a lungo termine. Ma le enormi bollette mensili stanno sempre più innervosendo contabili e CFO, anche a causa della della paura della recessione economica. “La facilità di creare risorse cloud ha portato indubbiamente ad aspetti positivi, ma ha anche creato un nuovo problema” ha affermato McCarthy al Future of Cloud Summit di CIO.com ad aprile. “Ha introdotto conti inaspettati a causa dei quali i CFO si possono trovare di fronte da un mese all’altro a spese per il cloud raddoppiate, per le quali non avevano previsto un budget adeguato”.

Jennifer Hays, vicepresidente senior e responsabile dell’efficienza e dell’assicurazione ingegneristica presso Fidelity Investments e presidente del FinOps Foundation Governance Board presso la Linux Foundation, afferma che il modello cloud sfida i metodi aziendali tradizionali di controllo dei costi. “Nella maggior parte delle aziende tradizionali, ci sono dei silos tra ingegneria, finanza e approvvigionamento, che si bilanciano a vicenda e controllano il budget”, afferma la Hays. “Il cloud capovolge completamente questo sistema.”

Molti dirigenti sono davvero preoccupati per quanti soldi stanno spendendo (e sprecando) per il cloud. “Fondamentalmente, sono i diversi modelli di consumo che complicano la nostra realtà”, afferma la Hays parlando della differenza fondamentale tra i costi del cloud e i costi del data center. “Questo modello decentralizzato cambia profondamente tutti i comportamenti e i processi stabiliti per controllare i costi. C’è un accesso istantaneo a oltre un milione di SKU diversi tra tre grandi fornitori che gli ingegneri possono acquistare, ma ci sono anche molte inefficienze che tendono a verificarsi all’interno dello spazio cloud”. La Hays cita inoltre un sondaggio del 2020 secondo cui dal 30% al 35% di tutta la spesa nel cloud è stato sprecato in cicli di accesso all’utilizzo, scenario simile a quello di un’auto lasciata accesa finché la benzina non si esaurisce. Nel cloud, il carburante non si esaurisce mai, ma il contatore continua a funzionare.

Gli early adopter chiedono moderazione

Coloro che hanno iniziato le migrazioni al cloud molto presto, ben prima della pandemia, in genere hanno distribuito i servizi in modo più graduale e alcuni hanno approfittato di interessanti accordi di licenza offerti da Amazon, Microsoft e Google per dare il via all’adozione del cloud aziendale. Joe Edwards, direttore dell’infrastruttura IT e delle operazioni presso la District of Columbia Water and Sewer Authority, non era tra coloro che hanno iniziato a correre verso il cloud durante la pandemia ed è contento di questo.

“I costi del cloud sono aumentati man mano che ne utilizziamo sempre di più“, afferma Edwards, che ha avviato la migrazione di DC Water al cloud più di dieci anni fa. L’organizzazione ora esegue il 97% dei propri carichi di lavoro nel cloud pubblico. “Ci sono diverse cose che bisogna fare quando hai a che fare con il cloud perché è molto diverso dall’on-premise.”

Anche Expedia, con il suo vasto portafoglio di servizi di viaggio, ha adottato il cloud ben prima della pandemia. Un problema che Robert Duffy, vicepresidente dello sviluppo e della piattaforma di runtime di Expedia, ha individuato in anticipo è stato il fatto che gli sviluppatori di brand diversi utilizzavano strumenti e piattaforme diversi senza una strategia DevOps coerente. Duffy ha posto fine a questo, facendo convergere gli sviluppatori su un unico strumento di sviluppo per tutti i brand Expedia per controllare i costi di sviluppo e condividere innovazioni e investimenti in tutti i servizi di viaggio dell’azienda.

L’ascesa di FinOps

La complessità dei costi del cloud è reale. Oltre all’utilizzo del cloud non monitorato, ci sono anche licenze cloud inutilizzate da considerare e costi del ciclo variabili a seconda del numero di processori utilizzati per il coding. Ad esempio, una grande applicazione cloud-native di uno sviluppatore potrebbe richiedere l’esecuzione di due CPU, mentre un’applicazione spostata dal data center nella sua forma attuale, anziché essere riscritta in modo cloud-native, potrebbe richiedere solo una CPU, ma potrebbe essere erroneamente fornita su un server con due CPU.

McCarthy di IDC e altri prevedono che la maggior parte delle aziende dovrà assumere dirigenti professionali per le operazioni finanziarie professionali (FinOps) per gestire i milioni di dollari di costi del cloud, in particolare nel mezzo di una trasformazione digitale. Gartner sostiene che i CIO possono ridurre la bolletta dei servizi cloud apportando modifiche alle loro architetture, alle loro operazioni e ai loro termini commerciali. Gartner, ad esempio, sconsiglia il lift-and-shift di applicazioni legacy. Al loro posto infatti i CIO dovrebbero optare per moderne applicazioni cloud native progettate con un’architettura di microservizi. Tali costi, ad esempio nell’implementazione dei carichi di lavoro su Kubernetes, sono difficili da monitorare ma alla fine spesso si ripagano.

Sempre secondo Gartner i CIO devono anche garantire che i loro ambienti cloud siano adeguati ai requisiti attuali e che i data center e i server che non sono più necessari vengano rimossi. Karaboutis di National Grid crede fermamente nel rightsizing, ovvero la ristrutturazione delle risorse informatiche e la loro ottimizzazione. I CIO che migrano al cloud devono creare modelli di utilizzo adeguati per vari gruppi di utenti e utilizzare modelli di chargeback per ritenere ogni business unit finanziariamente responsabile dell’utilizzo del cloud.

Il CIO di Ciena, Craig Williams, è d’accordo. “Optare per il rightsizing significa semplicemente garantire che state costruendo ciò che è giusto per i vostri clienti e che state ottimizzando il tutto per le loro esigenze. I leader IT devono capire che non si può semplicemente passare al cloud e pensare che il gioco sia fatto. L’IT deve pianificare di conseguenza. È un po’ come mettere il cibo in frigorifero. Mettetene troppo e starete sprecando denaro e cibo; mettetene troppo poco e la vostra famiglia (o i vostri clienti) non saranno felici”.

Gartner consiglia inoltre ai CIO di negoziare le condizioni commerciali con i propri fornitori di servizi cloud, ad esempio impegni basati sul volume o sul tempo. Un’altra opzione è passare dalle istanze su richiesta a quelle riservate. Edwards di DC Water consiglia di studiare tutte le ramificazioni dei costi del cloud, inclusi i tipi di licenze cloud e i piani di utilizzo insieme all’accesso al cloud.

Un altro CIO consiglia di adottare un’infrastruttura cloud ibrida perché la migrazione di tutte le applicazioni aziendali da un data center on-premise al cloud comporta rischi reali di continuità aziendale. “Non ho mai creduto in una strategia secondo la quale tutto deve andare nel cloud” afferma Paul Gaffney, CTO della catena di grandi magazzini americana Kohl’s. “Ho sempre pensato che fosse una drammatica ed eccessiva semplificazione del problema e portasse a una serie di rischi che è meglio evitare”.