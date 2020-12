Cinque previsioni per il cloud computing nel 2021

Il cloud computing è il fulcro della risposta tecnologica del mondo al COVID-19. Poiché le aziende di tutto il mondo sono riuscite a mantenersi in attività facendo lavorare il personale da casa, negli ultimi mesi tutti i principali fornitori di cloud hanno aumentato notevolmente i loro ricavi e hanno continuato a fornire innovazioni a un ritmo vertiginoso. E con la pandemia di coronavirus che continua a colpire l’economia globale, ecco cinque previsioni per il mercato del cloud computing aziendale nel 2021.

Il cloud computing sarà al centro della nuova normalità postpandemica

Nell’anno triste e travagliato che sta per concludersi, i servizi cloud sono stati una manna dal cielo per impedire che l’economia e le nostre vite si fermassero. Nel 2021 e oltre, tutti continueranno a fare affidamento sul cloud (così come sullo streaming, la collaborazione remota, i sensori intelligenti e altre tecnologie digitali dipendenti dal cloud) per uscire da una pandemia che ci sta ancora tormentando.

I professionisti della tecnologia aziendale adatteranno le loro strategie cloud con un occhio alle tendenze del COVID-19 e l’altro alle loro iniziative di trasformazione digitale. I fornitori di tecnologia che guadagnano di più sono quelli come Amazon, Google e Microsoft che forniscono ecosistemi cloud-to-edge per consentire nuovi stili di vita in questa “nuova normalità” senza soluzione di continuità.

I cloud pubblici diventeranno ancora più dominanti

Nell’ultimo anno, secondo IDC, la spesa per il cloud aziendale, sia pubblico che privato, è aumentata del 34,4% rispetto all’anno precedente, mentre la spesa IT non cloud è diminuita dell’8%. Nel 2021 le principali piattaforme di cloud pubblico, in particolare Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud Platform, consolideranno il loro predominio nel mercato del cloud e amplieranno il loro dominio in molti settori dell’economia globale.

AWS manterrà la sua quota di mercato leader, sebbene Microsoft, Google e Alibaba continueranno a colmare il divario. Secondo le proiezioni di Deloitte, la crescita dei ricavi rimarrà esplosiva fino alla metà del decennio, senza mai scendere al di sotto del 30% all’anno. La spesa globale per il cloud crescerà sette volte più velocemente della spesa IT complessiva in questo periodo. IDC prevede che la spesa mondiale per servizi e infrastrutture di cloud pubblico quasi raddoppierà, raggiungendo circa 500 miliardi di dollari entro il 2023.

Le aziende mitigheranno il lock-in attraverso strategie ibride e multicloud

Nell’ultimo anno, il crescente predominio dei cloud pubblici ha costretto le società più grandi a concentrarsi strategicamente su cloud ibrido e multicloud. Nel 2021 i professionisti IT cercheranno strumenti ibridi e multicloud per ridurre i rischi di essere vincolati a fornitori specifici. Questa è già una tattica mainstream considerando che, secondo le stime di Flexera, già oggi il 93% delle aziende ha una strategia multicloud e l’87% ha una strategia di cloud ibrido.

Andando avanti, la crescente maturità delle offerte ibride/multicloud di AWS, Microsoft e Google indurrà i gestori di cloud aziendali ad aumentare la loro spesa con questi fornitori. Allo stesso tempo, i sostenitori del cloud privato IBM, Hewlett Packard Enterprise, Cisco, Dell EMC, VMware e altri continueranno a rafforzare le loro integrazioni ibride/multicloud con i servizi cloud pubblici dominanti per difendere le loro quote di mercato IT aziendale. Tuttavia, questo spazio è ora una guerra di logoramento. Le appliance di cloud ibrido come AWS Outposts e Google Anthos non aumenteranno in modo significativo le quote di tali fornitori nei loro principali segmenti di mercato del cloud pubblico.

Poiché il lavoro a distanza continuerà a rimanere un approccio prioritario, i fornitori SaaS di tutti i tipi saranno pronti per una crescita incontrollata. Nel 2021 Gartner prevede che SaaS rimarrà il più grande segmento di mercato del cloud per ricavi, raggiungendo i 117,7 miliardi di dollari entro la fine dell’anno. Tuttavia, i servizi applicativi basati su PaaS cresceranno ancora più velocemente, guidati dalla crescente enfasi dei clienti aziendali sulle piattaforme cloud native, containerizzate e serverless.

Uno dei più grandi segmenti di crescita PaaS nel 2021 saranno le offerte serverless multicloud di Vendia, Microsoft, Red Hat e altri. Queste soluzioni e le relative piattaforme low-code saranno ingredienti essenziali per la modernizzazione delle applicazioni, la trasformazione digitale e le strategie di continuità aziendale di più aziende.

L’intelligent edge diventerà il principale cloud on-ramp

Nell’anno trascorso, il rapido spostamento della maggior parte dei settori economici verso il lavoro a distanza ha innescato un boom di dispositivi mobili, automazione basata su AI, robotica autonoma e piattaforme IoT (Internet of Things) industriali.

Nel 2021 i provider di cloud pubblico trasferiranno una quota crescente dei loro carichi di lavoro su piattaforme edge intelligenti per fornire le basse latenze richieste da queste applicazioni. A questo punto, il prossimo anno, circa il 90% delle imprese industriali utilizzerà l’edge computing, secondo le proiezioni di Frost & Sullivan. Con il lancio del 5G in tutto il mondo nei prossimi anni, la domanda di applicazioni cloud-to-edge aumenterà alle stelle. La maggior parte di questi carichi di lavoro comporterà l’elaborazione edge-based e guidata dall’IA di dati di sensori intelligenti e carichi di lavoro Tiny ML (machine learning).

Nel prossimo anno, IBM/Red Hat, Hewlett Packard Enterprise e Microsoft investiranno molto nelle piattaforme strategiche 5G/edge/AI che hanno lanciato nel 2020. Nvidia farà leva sull’acquisizione di ARM con lo scopo di potenziare il suo portafoglio di soluzioni per automatizzare la consegna di app di intelligenza artificiale in ambienti cloud-to-edge e cloud ibrido. Questa tendenza determinerà anche la domanda di WAN software-defined a vantaggio di VMware, Cisco, Juniper, Arista e altri fornitori in questo segmento.

La realtà aumentata aiuterà a formare i dipendenti

Quest’ultima previsione riguarda più la vita lavorativa dei professionisti del cloud che il mercato dei servizi cloud. Man mano che le aziende riorganizzano i propri processi di gestione del cloud, adotteranno una gamma crescente di strumenti di realtà aumentata per fornire formazione e guida al personale tecnico del cloud che lavora da casa.

Come tutte le aziende, le società cloud e i loro clienti dovranno garantire che il proprio personale sia sicuro, sano e produttivo in ambienti di lavoro distanti. Approcci innovativi come la realtà aumentata sono l’unico modo con cui Amazon può sperare di realizzare il suo piano annunciato recentemente di formare 29 milioni di persone in tutto il mondo a lavorare nel cloud computing.

Oltre a mantenere le persone al sicuro, la più grande sfida del settore del cloud computing nel 2021 sarà quella di trovare, formare ed equipaggiare un numero sufficiente di persone qualificate per supportare le iniziative di trasformazione digitale dei clienti.