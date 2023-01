Il rimpatrio dal cloud può essere un argomento delicato e polarizzante per alcuni, ma in realtà dovrebbe essere solo un’opzione strutturale come un’altra. Quando si dice che alcuni carichi di lavoro dovrebbero tornare al data center aziendale, non si sta respingendo il cloud computing. Si tratta semplicemente di trovare piattaforme più ottimizzate per alcuni tipi di applicazioni e set di dati in base ai cambiamenti tecnologici e di mercato. L’obiettivo è quello di restituire più valore all’azienda. Per determinare quando il rimpatrio dal cloud ha senso, è necessario riflettere su concetti di base che gli architetti IT dovrebbero considerare quando cercano opportunità per fornire piattaforme meglio ottimizzate dal punto di vista dei costi per alcuni carichi di lavoro.

Esaminate i costi e i valori mensili di ciascuna piattaforma. Questo è il motivo principale per cui si rimane nel cloud o si torna al data center aziendale. In genere il carico di lavoro è già stato sul cloud per qualche tempo, quindi si ha già una buona conoscenza dei costi, dei talenti necessari e di altri vantaggi meno quantificabili del cloud, come l’agilità e la scalabilità. Si potrebbe pensare che si tratti di calcoli relativamente facili da fare, ma la situazione si complica rapidamente. Alcuni vantaggi infatti vengono spesso trascurati e gli architetti IT possono commettere errori che costano milioni all’azienda.

Occorre poi considerare tutti i costi e i benefici della struttura on-premise, compresi i costi delle persone necessarie per la manutenzione delle piattaforme (hardware e software effettivi), lo spazio del data center (di proprietà o in affitto), l’ammortamento, l’assicurazione, la sicurezza fisica, l’alimentazione elettrica, la conformità, il backup e il ripristino, l’acqua e decine di altre voci che possono essere specifiche della vostra azienda. Considerate anche il valore reale dell’agilità e della scalabilità che probabilmente andranno perse o ridotte se i carichi di lavoro torneranno nel vostro data center.

Assicuratevi di fare lo stesso sul versante cloud, considerando cioè il costo del personale per la manutenzione delle piattaforme basate sul cloud, i costi di ingresso o uscita (spostamento dei dati all’interno o all’esterno di un cloud pubblico), i sistemi di sicurezza, i sistemi di backup e ripristino, ecc. Inoltre, bisogna considerare i probabili aumenti o diminuzioni dei prezzi, ora e in futuro. Ma soprattutto, chiedetevi: il carico di lavoro sta sfruttando servizi cloud nativi, come l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati, che non sono più facilmente replicabili in loco? La maggior parte degli investimenti e delle innovazioni avviene oggi su piattaforme cloud.

Ma non è tutto. È necessario considerare i costi e i rischi del rimpatrio. Se al momento della migrazione del carico di lavoro è stato effettuato un refactoring per sfruttare le funzionalità cloud-native, sarà necessario occuparsene. Inoltre, il carico di lavoro dovrà essere nuovamente testato e messo a punto sulla piattaforma on-premise. La maggior parte delle persone non capisce quanto sia complicato e costoso questo processo finché non si trova costretta a farlo.

Dovete anche capire i costi e i benefici di ogni piattaforma (cloud e non) e proiettarli in avanti per almeno 10 anni. Se sono più o meno pari, il vantaggio va verso il cloud. Il rischio e il rimpatrio spesso costano più di quanto ci si aspetti e probabilmente la piattaforma cloud avrà dei vantaggi aggiuntivi, visto che gli investimenti in ricerca e sviluppo nel cloud superano di gran lunga quelli dei sistemi tradizionali.

Per giustificare il rimpatrio, è però necessario che lo spostamento di un carico di lavoro nel cloud verso il data center aziendale, o addirittura verso un provider di servizi gestiti o un provider di colocation, comporti un vantaggio sostanziale. I carichi di lavoro che sono validi candidati al rimpatrio hanno normalmente una o più delle seguenti caratteristiche: