Apple ha registrato il suo miglior secondo trimestre della storia, con un fatturato di 61,1 miliardi di dollari e utili trimestrali per azione diluita di 2,73 di dollari. Le entrate sono aumentate del 16% rispetto al 2017, mentre gli utili per azione sono aumentati di un massiccio 30%.

Ma ciò che a tutti interessa sono i numeri dell’iPhone. Su questo fronte, Apple ha venduto 52,2 milioni di dispositivi (con un aumento del 3% rispetto allo scorso anno) a un prezzo medio di vendita di 728 dollari. Sebbene la cifra sia più bassa rispetto ai 796 dollari dell’ultimo trimestre, supera di gran lunga i 654 dollari dell’anno scorso ed è un forte segnale che le vendite di iPhone X hanno superato le aspettative degli analisti.

In effetti, durante la chiamata trimestrale Tim Cook si è concesso un momento per vantarsi del nuovo iPhone. “I clienti hanno scelto iPhone X più di ogni altro iPhone ogni settimana nel trimestre di marzo, così come hanno fatto dal momento del lancio nel trimestre di dicembre”, ha dichiarato il numero uno di Apple. A quanto pare, quindi, ci sono molte persone felici di spendere 999 dollari per un nuovo telefono, e le notizie sul taglio degli ordini sembrano essere esagerate.

Anche le vendite di iPad sono aumentate, con 9,1 milioni di unità vendute rispetto agli 8,9 milioni dello scorso anno e il 50% degli acquisti effettuati da nuovi utenti iPad. Le vendite di Mac, per contro, sono scese del 3%, attestando a poco più di 4 milioni di unità.

Le entrate della categoria dei servizi (Apple Music, iCloud, Apple Pay, abbonamenti), pari a 9,2 miliardi di dollari, sono aumentate di oltre il 20%. Gli altri prodotti, che includono Apple Watch, HomePod, AirPods e Apple TV, hanno generato circa 4 miliardi di dollari, con un aumento del 38%. Nello specifico, Cook ha dichiarato che le entrate nel segmento indossabili sono aumentate di quasi il 50% rispetto allo scorso anno. Le vendite di HomePod non sono state interrotte e né Tim né il CFO Luca Maestri hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni sul nuovo smart speaker di Apple.

Apple ha inoltre beneficiato di una crescita in ogni area geografica, con un aumento del 21% in Cina, dove l’iPhone X è stato lo smartphone più popolare nel trimestre e Apple ha conquistato quote di mercato con il Mac. Il Giappone è cresciuto del 22%, le Americhe del 17%, l’Europa del 9% e l’Asia-Pacifico del 4%. Cook ha dichiarato che Apple ha stabilito un nuovo record anche in India.

Apple ha anche annunciato la prevista espansione del suo programma di riacquisto, che include una nuova autorizzazione di riacquisto di azioni da 100 miliardi di dollari e un aumento del 16% del dividendo trimestrale. Cook ha aggiunto che l’azienda sta restringendo la sua ricerca di un nuovo campus e prevede di aggiungere circa 20.000 posti di lavoro negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni.

Per il prossimo trimestre Apple prevede entrate tra i 51,5 miliardi e i 53,5 miliardi di dollari, che sarebbe un altro record. Il precedente miglior terzo trimestre è stato nel 2015, che ha registrato un fatturato di 49,6 miliardi di dollari. Dopo la chiamata trimestrale il prezzo delle azioni di Apple è salito di quasi il 4 per cento.