Pure Storage ha annunciato i risultati finanziari del suo terzo trimestre fiscale, che si è concluso il 31 ottobre 2017. La società specializzata in piattaforme dati all-flash ha chiuso il trimestre con ricavi record pari a 278 milioni di dollari, con una crescita del 41% anno su anno. In base ai dati trimestrali la società prevede di chiudere l’anno fiscale 2018 con entrate comprese tra 1,012 e 1,020 miliardi di dollari.

Nel terzo trimestre Pure Storage ha conquistato 300 nuovi clienti e attualmente conta più di 4mila clienti a livello globale, tra i quali molti aziende Fortune 500.

“Abbiamo avuto un eccellente trimestre, caratterizzato da una forte crescita dei ricavi, un free cash flow positivo e continui progressi verso la redditività”, ha dichiarato Tim Riitters, CFO di Pure Storage. “Ci stiamo avvicinando velocemente verso il traguardo di 1 milione di dollari di ricavi annuali e il nostro primo trimestre profittevole su base non-GAAP”.

I risultati positivi raggiunti a livello globale sono confermati nel nostro Paese. “Anche in Italia osserviamo un’accelerazione nella richiesta delle nostre piattaforme all-flash, proveniente da diversi mercati, tra cui Finance, Retail e Manufacturing”, ha commentato Mauro Bonfanti, Country Manager Italia di Pure Storage. “Numerose aziende, tra cui Optima, Emmelibri, Univeg Trade Italia e Roma Metropolitane, hanno scelto Pure Storage come garanzia di agilità, velocità ed efficienza dei propri dati”.

Nel trimestre la società ha inoltre consolidato la propria collaborazione con NVIDIA e siglato un accordo con PNY Technologies, il distributore di prodotti Enterprise NVIDIA in EMEA. Impiegato per la ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale, NVIDIA DGX-1 è alla base dei più significativi progetti di analytics e di deep learning a livello mondiale.

“Questa partnership consente ai clienti di espandere ulteriormente le possibilità di realizzare applicazioni data-driven di intelligenza artificiale, e riflette il nostro ruolo di infrastruttura dati ideale per le applicazioni di prossima generazione, quali intelligenza artificiale, machine learning e data analytics”, ha aggiunto Bonfanti. “I nostri prodotti più recenti, FlashBlade e FlashArray//X, stanno già trasformando il modo in cui i clienti riescono ad utilizzare i loro dati, e sono certo che avranno un ruolo fondamentale in alcune delle iniziative più innovative di cui i nostri clienti saranno protagonisti”.