Tre tendenze tecnologiche per i servizi bancari e di investimento nel 2022

La società di ricerca Gartner ha indicato tre tendenze tecnologiche che domineranno l’agenda dei CIO del settore bancario nel 2022. Nel report The Top Strategic Technology Trends in Banking and Investment Services for 2022, Gartner evidenzia che le banche applicheranno l’intelligenza artificiale generativa in aree di crescita come il rilevamento delle frodi, la previsione del trading e la modellazione dei fattori di rischio. Emergeranno forme più avanzate di sistemi autonomi, oggi utilizzati come roboadvisor. Inoltre, i 60% delle grandi organizzazioni utilizzerà una o più tecniche di calcolo per il miglioramento della privacy entro il 2025.

“Sebbene la crescita sia la priorità assoluta, la necessità di gestire il rischio, ottimizzare i costi e aumentare l’efficienza richiede anche nuove innovazioni tecnologiche”, ha dichiarato Moutusi Sau, VP Analyst di Gartner. “L’AI generativa consente ai CIO del settore bancario di offrire soluzioni tecnologiche all’azienda alla ricerca della crescita dei ricavi, mentre i sistemi autonomi e il calcolo per il miglioramento della privacy sono soluzioni a lungo termine che offrono nuove opzioni per la trasformazione del business nei servizi finanziari”.

Gartner prevede un aumento del 6,1% della spesa IT delle società di servizi bancari e di investimento nel corso del 2022, per un ammontare complessivo di 623 miliardi di dollari a livello mondiale. La più grande voce di spesa è quella dei servizi IT, che include consulenza e servizi gestiti e rappresenta, con 264 miliardi di dollari, il 42% della spesa IT totale nel settore. La categoria in più rapida crescita è il software, con una spesa prevista in aumento dell’11,5%, pari a 149 miliardi di dollari.

Le tre tecnologie emergenti identificate da Gartner contribuiscono collettivamente agli obiettivi di gestire, far crescere e trasformare un’azienda e hanno dimostrato casi d’uso nel settore bancario e degli investimenti.

L’intelligenza artificiale generativa

Gartner prevede che il 20% di tutti i dati di test per i casi d’uso rivolti ai consumatori sarà generato sinteticamente entro il 2025. L’AI generativa apprende una rappresentazione digitale degli artefatti dai dati e genera nuove creazioni, simili all’originale ma senza ripeterlo.

Nei servizi bancari e di investimento, è possibile molti scenari di applicazione delle reti generative contraddittorie (GAN) e della generazione del linguaggio naturale (NLG) per il rilevamento delle frodi, la previsione del trading, la generazione di dati sintetici e la modellazione dei fattori di rischio. Ha un potenziale grazie alla capacità di portare la personalizzazione a nuovi livelli.

Sistemi autonomi

I sistemi autonomi sono sistemi fisici o software autogestiti che imparano dai loro ambienti e modificano dinamicamente i propri algoritmi in tempo reale per ottimizzare il proprio comportamento in ecosistemi complessi. Creano un insieme agile di funzionalità tecnologiche che supportano nuovi requisiti e situazioni, ottimizzano le prestazioni e si difendono dagli attacchi senza l’intervento umano.

Attualmente, nel contesto bancario i sistemi autonomi sono per lo più basati su software. Tuttavia, si sta facendo strada l’uso di robot umanoidi, che sono esempi di sistemi autonomi basati su hardware, per rispondere alle esigenze dei clienti. Possono essere applicati nella gestione autonoma del debito, come assistenti finanziari personali e nel prestito automatizzato. I Roboadvisor sono essenzialmente sistemi autonomi di basso livello, sebbene ci siano ancora problemi di fiducia a causa del loro alto livello di automazione.

Gartner prevede che, entro il 2024, il 20% delle organizzazioni che vendono sistemi o dispositivi autonomi richiederà ai clienti di rinunciare alle disposizioni di indennizzo relative al comportamento appreso dei loro prodotti.

Tecnologie per il miglioramento della privacy

I sistemi di Privacy-enhancing computation (PEC) proteggono il trattamento dei dati personali in ambienti non affidabili, un fattore sempre più critico a causa dell’evoluzione delle leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati, nonché delle crescenti preoccupazioni dei consumatori. Utilizzano una varietà di tecniche di protezione della privacy per consentire l’estrazione di valore dai dati soddisfacendo i requisiti di conformità.

Gartner prevede che entro il 2025 il 60% delle grandi organizzazioni utilizzerà una o più tecniche di elaborazione dei dati per il miglioramento della privacy nell’analisi, nella business intelligence o nel cloud computing.

All’interno dei servizi finanziari, i dati hanno un ruolo intrinseco in qualsiasi attività di analisi, elaborazione e monetizzazione dei dati. L’adozione di sistemi PEC è in aumento in casi d’uso come l’analisi delle frodi, le operazioni di intelligence, la condivisione dei dati e l’antiriciclaggio.