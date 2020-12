Tre tendenze lavorative che avranno un grande impatto sul futuro

Gartner consiglia ai CIO e ai leader IT di concentrarsi su tre tendenze lavorative future per garantire che le loro organizzazioni siano ben posizionate per uscire dalla pandemia.

Secondo le previsioni di Gartner, l’automazione del lavoro di routine tramite intelligenza artificiale, la destrezza digitale e il lavoro ibrido con forza lavoro distribuita saranno tre tendenze chiave che influenzeranno il futuro del lavoro e su cui i CIO dovrebbero concentrarsi.

“Nel 2020, le organizzazioni di tutto il mondo hanno dovuto affrontare un’improvvisa ondata di lavoratori remoti. Durante questo sconvolgimento lavorativo l’automazione della forza lavoro, la destrezza digitale e il lavoro ibrido hanno fornito un valore aziendale significativo, una crescita dei ricavi e hanno aiutato le organizzazioni a mantenere la continuità aziendale” ha affermato Rashmi Choudhary, principale analista di ricerca di Gartner. “Andando avanti, la dipendenza dalla tecnologia per promuovere la collaborazione e un senso di appartenenza in modo che i lavoratori remoti rimangano connessi e coinvolti nella nuova normalità sarà più importante di quanto lo sia mai stato prima”.

L’intelligenza artificiale per automatizzare il lavoro di routine

L’intelligenza artificiale sta già automatizzando gran parte del lavoro di routine per indirizzare l’attenzione dei dipendenti verso un lavoro di valore più elevato e “umano”. Ci si aspetta che le tecnologie di intelligenza artificiale e automazione dei processi robotici (RPA) nell’azienda accelerino e abbiano il potenziale per automatizzare ampie fasce di lavoro di routine in caso di attività note e ripetibili. Gartner prevede che le entrate globali del software RPA aumenteranno del 19,5% nel 2021 e continueranno a crescere a tassi a due cifre fino al 2024.

L’intelligenza artificiale farà breccia anche in molti aspetti dei compiti non di routine e cognitivi svolti dai lavoratori della conoscenza. Pochi lavori saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale, ma quasi tutti i lavori subiranno una certa automazione. Le organizzazioni che abbracciano una combinazione di uomini e macchine che si completano a vicenda consentiranno ai propri dipendenti di svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente rispetto agli esperti umani o alle macchine abilitate all’intelligenza artificiale che lavorano da sole.

La destrezza digitale diventerà fondamentale

Le organizzazioni possono creare un vantaggio competitivo abilitando la destrezza digitale della forza lavoro di prossima generazione. Man mano che le organizzazioni accelerano le loro iniziative di trasformazione digitale, una forza lavoro forte e abile dal punto di vista digitale diventerà fondamentale.

I CIO e i leader IT dovrebbero lavorare a stretto contatto con i leader delle risorse umane per aiutare i dipendenti ad abbracciare rapidamente le nuove tecnologie e investire in algoritmi e programmi di formazione ben strutturati in grado di identificare le abilità e le competenze dei lavoratori per migliorare la destrezza digitale.

“Le skill digitali sono descritte come la nuova valuta per il talento. Sono un elemento fondamentale per la gestione della forza lavoro all’interno di qualsiasi settore. Il rilevamento e la valutazione delle skill anche tramite l’automazione consentono una maggiore agilità organizzativa”, continua Choudhary.

Lavoro ibrido con una forza lavoro distribuita

Secondo la ricerca di Gartner, il 48% dei dipendenti probabilmente lavorerà da remoto anche dopo la pandemia, rispetto al 30% del mondo pre-pandemico. “La pandemia ha accelerato questa tendenza, costringendo molte organizzazioni a spostare una grande proporzione, se non tutta, della loro forza lavoro al lavoro a distanza. Dopo il COVID-19, molti dipendenti vorranno lavorare a distanza più di quanto facessero prima della pandemia”.

Le organizzazioni amplieranno la loro popolazione di lavoratori ibridi per consentire una maggiore flessibilità nella gestione della forza lavoro, sia per risparmiare sui costi, sia per affrontare le assenze temporanee dovute a malattia o assistenza. C’è un rinnovato interesse tra le organizzazioni IT e delle risorse umane per le piattaforme di lavoro a distanza di nuova generazione che migliorano l’esperienza lavorativa tra pianificazione, gestione delle assenze e gestione delle attività per i lavoratori ibridi.