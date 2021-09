Tre passi verso una cultura aziendale che premia l’innovazione

Per i leader aziendali, poche cose sono più importanti per il loro successo complessivo che coltivare e mantenere una cultura dell’innovazione. Secondo l’ultimo Global Innovation Survey di McKinsey, nonostante oltre l’80% dei dirigenti concordi sul fatto che l’innovazione sia un aspetto importante della propria strategia di crescita, solo il 6% è soddisfatto delle iniziative di innovazione. E’ un divario enorme, che gli eventi degli ultimi 18 mesi hanno reso ancora più difficile da colmare.

La pandemia ha spinto le aziende a un punto di svolta tecnologico, costringendole ad accelerare di diversi anni i loro piani di trasformazione digitale. Sebbene questo salto possa essere visto come un vantaggio, esiste il rischio reale che sia stata posta troppa enfasi sul mantenimento delle operazioni aziendali quotidiane, mettendo in secondo piano altre metriche chiave delle prestazioni come l’innovazione, che è forse la migliore metrica del successo futuro. Un motivo per cui molte aziende la trovano così sfuggente è che è molto più di una casella da spuntare, ed è difficile da tracciare e misurare.

Stabilire una cultura dell’innovazione in un panorama post-pandemia è forse una delle maggiori sfide che le aziende devono affrontare nel 2021. Come ogni cultura aziendale, non può maturare passivamente. Richiede un’educazione attenta e deliberata, il rafforzamento di nuove mentalità e la creazione di incentivi reali per pensare veramente fuori dagli schemi. Ecco alcuni modi pratici per promuovere e coltivare una cultura dell’innovazione nell’attuale scenario lavorativo.

1. Rivalutare gli indicatori chiave di prestazione

Forse è troppo presto per dire se la forza lavoro distribuita diventerà la nuova normalità, ma una cosa che sappiamo per certo è quanto possano essere fuorvianti e inutili le metriche legacy quando si tratta di valutare un team agile e ibrido.

Un recente sondaggio del Bay Area Council su 200 aziende della Silicon Valley (citato dall’Associated Press) afferma che, prima della pandemia, il 70% degli intervistati richiedeva che i propri dipendenti fossero in ufficio a tempo pieno. Dopo la pandemia, l’opinione diffusa è che due o tre giorni siano sufficienti: Apple e Google, per esempio, sono fermamente convinte di aver bisogno di una forza lavoro in loco per mantenere non solo “cultura e innovazione”, ma anche affinché le persone abbiano il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata.

C’è una discussione in corso anche sul numero di ore che le persone passano online. Secondo i dati citati da TechRadar, per esempio, le persone lavorano per almeno due o tre ore in più ogni giorno, ed è ragionevole presumere che l’aumento del tempo al lavoro includerà discussioni virtuali sull’innovazione, che un tempo potevano essere limitate alla pausa caffè.

Se la vostra azienda fa ancora riferimento all’idea di successo pre-pandemia, non riuscirete a cogliere gran parte della realtà disgiunta che è il lavoro a distanza, il bene e il male. I dirigenti e gli altri leader aziendali avranno bisogno di intuizioni diverse, proprio come i lavoratori stessi avranno bisogno di feedback e incoraggiamenti più precisi per capire come stanno andando. Ricalibrare i vostri KPI per tenere conto delle nuove distinzioni sfocate tra casa e vita lavorativa sarà cruciale per misurare l’innovazione in un ambiente post-pandemia.

2. Accogliere il cambiamento della mentalità

Per molte aziende l’innovazione sarà il trampolino di lancio per uscire dalla crisi COVID-19. Ma un’azienda non può semplicemente innovarsi se non è in grado di prendere decisioni rapide o non ha l’autonomia per valutare scelte difficili.

L’inerzia porta a un pensiero stantio, ma l’urgenza della pandemia può di per sé scatenare ondate di creatività e innovazione se le aziende sono disposte ad allentare la presa sui propri dipendenti e ispirare un pensiero alternativo. Invece di rendere il lavoro flessibile una soluzione rapida e temporanea, perché non riorganizzarlo e integrarlo nelle operazioni? Anziché concentrarvi esclusivamente su compiti e attività, rivolgete la vostra attenzione ai risultati e cercate modi migliori per raggiungerli. Spostate la tua attività nel “presente” e rivalutate ogni decisione presa in precedenza.

I cambiamenti dirompenti subiti all’interno delle diverse filiere fanno scuola. Poiché il COVID è diventato un problema globale, rivenditori e produttori sono stati effettivamente colti alla sprovvista e costretti a cambiare marcia in termini di distribuzione e requisiti logistici. Questo, come notato da Supply Chain Management Review, è stato il catalizzatore di un’ondata di innovazioni che “ha costretto i dipendenti ad adattarsi rapidamente e ad imparare mentre facevano”.

L’e-commerce rappresentava già circa il 10% degli acquisti dei clienti, ma la pandemia lo ha spinto a nuovi livelli: i dati mostrano che la penetrazione di generi alimentari online rappresenterà fino al 30% di tutti gli acquisti entro il 2024, rispetto a solo il 4% nel 2019. Questa maggiore adozione costringerà le aziende a cercare modi innovativi per soddisfare la domanda dei clienti. Ed è probabile che tale responsabilità ricada direttamente sul modo in cui le aziende utilizzano le risorse della forza lavoro di cui dispongono, sia ora che in futuro.

3. Incoraggiare e incentivare l’innovazione

Secondo McKinsey, gli innovatori audaci tendono a emergere dalle crisi sostanzialmente prima dei loro colleghi e concorrenti, ma per raggiungere questo obiettivo è necessario portare con sé il proprio personale. Ci sono due passaggi cruciali che la vostra azienda deve compiere per piantare i semi dell’innovazione culturale.

Innanzitutto, è necessario facilitare l’innovazione dando ai dipendenti lo spazio e il tempo di cui hanno bisogno per essere creativi. La famosa “regola del 20%”, che incoraggia i dipendenti a dedicare il 20% del loro tempo all’innovazione, è ormai ben nota, ma poco adottata, a parte aziende come 3M e Google. In secondo luogo, l’innovazione deve essere incentivata e premiata. Celebrate pubblicamente gli sforzi dei dipendenti per innovare, anche se la loro nuova idea non viene implementata dall’azienda. Anche le idee che non riescono a concretizzarsi possono gettare le basi per il cambiamento futuro: questo è il vero fondamento dell’innovazione.

3. Cambiamenti piccoli, ma costanti e consapevoli

Non esiste una regola magica per l’innovazione, motivo per cui sfugge ancora a così tanti CIO e altri leader aziendali. Non è qualcosa che si ottiene investendo più budget, ed è un compito che non si può mai definire veramente “completato”. Si tratta di piccoli, ma costanti e consapevoli cambiamenti nel modo in cui opera l’azienda per consentire alle idee di crescere. Alcune fioriranno, altre falliranno, ma tutto sarà prezioso mentre cerchiamo il modo per uscire dalla pandemia.

*Manish Mathuria è co-fondatore e Chief Operating Officer di Infostretch, una società di servizi professionali di ingegneria digitale della Silicon Valley. E’ responsabile della fornitura globale, delle operazioni e dell’innovazione.