Trasformazione digitale: l’obiettivo primario dei CIO per il 2020

La definizione di obiettivi per la trasformazione digitale senza riconoscere la necessità di trasformarsi spesso porta le organizzazioni a non sfidare se stesse a considerare opportunità disruptive.

Sapete già quale sarà l’aspetto fondamentale che dovrete cambiare nella vostra azienda nel corso del 2020? Vi concentrerete sullo sviluppo di nuovi prodotti e servizi? Sicuramente è un punto di partenza fondamentale, soprattutto per il numero crescente di aziende che vogliono vendere e fornire digitalmente agli utenti finali prodotti e servizi. O forse la vostra azienda sta già sperimentando una disruption digitale, perdendo quote di mercato o riconoscendo minacce competitive provenienti da nuove startup e deve rivitalizzare la customer experience.

Se non vi rispecchiate in nessuno di questi casi, forse la vostra massima priorità dovrebbe essere quella di diventare un’organizzazione più basata sui dati. I vostri leader IT stanno prendendo decisioni strategiche su dati vecchi di trenta giorni elaborati attraverso una miriade di fogli di calcolo e grafici presentati su slide? Vi trovate di fronte a una moltitudine di dati “storici” che possono dare vita a innovazioni o a miglioramenti operativi?

Forse sono le pratiche e la cultura dell’organizzazione IT che hanno bisogno di un salto nel secolo digitale? Dovete passare a pratiche di pianificazione agili per migliorare la collaborazione e la sperimentazione? State migrando verso il cloud in cui l’IT bimodale è meno efficace? L’IT ha bisogno di una forte dose di automazione, allineamento e cambio di cultura per far andare gli sviluppatori e le operazioni verso obiettivi comuni?

Ma non sono solo le pratiche organizzative IT che devono evolversi. I vostri dipendenti stanno ancora operando con strumenti che li tengono legati alle loro scrivanie? Nessuno usa il CRM perché è troppo complicato? Le dozzine di ERP sono un incubo per la manutenzione? I problemi della vostra forza lavoro sono le frustrazioni per la qualità degli strumenti, delle tecnologie e dei dispositivi forniti?

Nel corso del 2019 abbiamo posto queste domande a centinaia di leader tecnologici e aziendali e abbiamo notato due risposte fondamentali. La risposta più comune sulle priorità per il 2020 può essere ridotta a una risposta semplice: sì, vogliamo la trasformazione digitale. Quello che però effettivamente intendono con questa risposta è un lungo elenco di obiettivi, priorità e KPI (Key Performance Indicator) su cui intendono concentrarsi nel 2020.

La velocità è fondamentale per le organizzazioni per sopravvivere e prosperare, ma cercare di guidare diverse macchine da corsa su piste diverse con ostacoli diversi è un progetto destinato a sfociare in incidenti, collisioni e opportunità mancate. I leader IT non possono rivolgersi ai dipendenti della loro organizzazione con una “lista della spesa trasformativa”. Anche con le migliori pratiche agili, i migliori strumenti di collaborazione e il più efficace allineamento culturale, le organizzazioni devono disporre di un elenco di priorità strategiche, ma il modo in cui lo comunicate ai dipendenti può avere un impatto significativo sul loro coinvolgimento e sui risultati.

Esistono però ancora molte organizzazioni che non portano avanti programmi di trasformazione digitale. Il 30% degli intervistati in un recente sondaggio non è infatti d’accordo con l’affermazione secondo cui le loro attività sono fissate sulla promessa della trasformazione digitale. Qual è la nostra risposta a queste aziende e ai loro leader? Mantenere lo status quo, evitare decisioni conflittuali e guidare gli sforzi di gestione del cambiamento troppo lentamente sono le ricette perfette per la distruzione.

Senza infatti riconoscere l’importanza di trasformare il business, si iniziano a porre dei paletti su ciò che può essere messo in discussione, contestato o testato. La cultura, il modello aziendale, la modalità operativa, le esperienze dei clienti, le pratiche di collaborazione, le capacità tecnologiche e la strategia dei dati di oggi devono evolversi in modo significativo.

La definizione di obiettivi senza riconoscere la necessità di trasformarsi spesso porta le organizzazioni ad apportare miglioramenti iterativi alle aziende esistenti senza sfidare sé stesse a considerare opportunità e minacce dirompenti.

Ma allora su cosa dovrebbero concentrarsi i CIO nel 2020? Persone, processi o tecnologia? Crescita o eccellenza operativa? Sicurezza o considerazione del rischio o innovazione? La risposta alla cosa più importante a cui dare priorità è aiutare l’organizzazione a capire come stabilire la priorità di un obiettivo. Esatto, un obiettivo. Il nostro consiglio è che i responsabili IT e aziendali inizino il 2020 comunicando un solo obiettivo chiaro. Quando tutti comprendono quell’obiettivo e il piano per raggiungerlo, toccherà alla condivisione di un elenco più lungo e articolato.