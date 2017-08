Mentre l’84% delle aziende globali afferma che la trasformazione digitale è fondamentale per la propria sopravvivenza nei prossimi cinque anni, solo il 3% ha portato a compimento iniziative di trasformazione che coinvolgono l’intera organizzazione aziendale. Lo afferma un nuovo studio di SAP realizzato con Oxford Economics che ha coinvolto oltre 3.000 executive di alto livello in 17 Paesi e regioni.

I risultati evidenziano un potenziale rischio per le aziende che sono in ritardo nella digital transformation; quelle che hanno avviato importanti processi di trasformazione digitale hanno riportato quote di mercato significativamente maggiori (85% contro il 41%) e una maggiore redditività (80% contro il 53%).

Le aziende identificate dallo studio come leader prevedono di ottenere circa il 23% in più di crescita dei ricavi nei prossimi due anni rispetto al resto delle organizzazioni prese in considerazione. La ricerca ha rivelato inoltre che la trasformazione digitale viene indicata come uno dei tre fattori più importanti per la crescita futura del fatturato, indipendentemente dal settori e dalla dimensione dell’azienda.

Nello studio si fa inoltre riferimento ai quattro tratti fondamentali che devono caratterizzare la figura del leader digitale, ossia della figura che deve traghettare le aziende verso una vera e completa trasformazione digitale.