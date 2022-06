Trasformazione dei dati: dove (e cosa) sbagliano le aziende

Molte organizzazioni continuano a faticare nella trasformazione dei dati e, per diventare data-driven, devono impegnarsi a trattare i dati come un prodotto e a trasformare la propria cultura

Per anni, i leader IT e dei dati si sono sforzati di aiutare le loro aziende a diventare più orientate ai dati. Secondo la maggior parte dei report più recenti (come quello di CIO.com), le aziende stanno effettuando gli investimenti necessari per fare ciò, come evidenziato dalla maggioranza dei responsabili IT (52%) per i quali l’analisi dei dati e il machine learning guideranno la maggior parte degli investimenti IT nelle loro organizzazioni quest’anno.

Ma l’investimento tecnologico da solo non è sufficiente per rendere la vostra organizzazione una realtà data-based. Ci vogliono infatti anche la giusta visione, la giusta cultura e il giusto impegno. “Molte organizzazioni hanno cercato di trattare i dati come un progetto”, afferma Traci Gusher, leader di dati e analytics di EY Americas. “Non possono essere trattati come un progetto, ma come una funzione. Fino a quando le organizzazioni non inizieranno a trattare i dati come un’unità operativa imperativa, continueranno a faticare per ottenere qualsiasi tipo di coerenza e qualità nei dati”.

Questi passi falsi strategici possono segnalare un problema in corso a livello dirigenziale, con i leader dell’azienda che riconoscono l’importanza dei dati e dell’analisi ma che, al tempo stesso, non riescono ad apportare i cambiamenti strategici e gli investimenti necessari per il successo.

Un recente rapporto di Alation e Wakefield Research ha rilevato che il 71% dei leader dei dati non è molto fiducioso sul fatto che la leadership della propria azienda veda un legame tra investire in dati e analisi e stare al passo con la concorrenza, con il 51% che si aspetta di ottenere la metà o meno dell’importo di cui dicono di aver bisogno. In effetti, due terzi dei leader dei dati hanno affermato che la leadership aziendale è un ostacolo all’ottenimento dei finanziamenti di cui hanno bisogno, con il 35% di quel gruppo che cita la mancanza di supporto da parte della leadership aziendale e il 42% che afferma che i leader aziendali fanno promesse ma non le mantengono.

Un rimedio a questa disconnessione è stato quello di dare ai dati un posto al tavolo della C-suite, con molte aziende negli ultimi anni che hanno assunto chief data officer (CDO) per guidare le iniziative sui dati. Ma nel 2021, l’Harvard Business Review ha osservato che il mandato medio di un CDO è compreso tra due e due anni e mezzo. Questo succede principalmente perché i CDO non ottengono le risorse di cui hanno bisogno o sono considerati inefficaci perché non stanno facendo progressi.

Cosa funziona davvero

Se quindi i finanziamenti e l’attenzione della C-suite non sono sufficienti, qual è la chiave per garantire il successo della trasformazione dei dati di un’organizzazione? Le aziende che si impegnano a trattare i dati come un prodotto e a trasformare la propria cultura sono quelle che hanno successo, afferma Doug Laney, Innovation Fellow of Data and Analytics Strategy presso West Monroe. Laney, ex analista e vicepresidente di Gartner, ha studiato a fondo il modo in cui le aziende utilizzavano i propri dati quando lavorava presso la nota società di ricerca.

“Abbiamo scoperto che le aziende che trattano i dati come una risorsa hanno un rapporto tra valore di mercato e valore contabile quasi due volte superiore alla media di mercato. E le aziende che vendono prodotti di dati o derivati di dati di qualche tipo hanno un rapporto di valore di mercato 3 volte superiore a quello contabile”.

Secondo il report di Alation, le aziende che hanno una forte cultura dei dati superano le loro concorrenti. Il sondaggio ha infatti rilevato che il 90% delle aziende con culture dei dati di alto livello ha raggiunto o superato i propri obiettivi di fatturato negli ultimi 12 mesi. Secondo Alation la cultura dei dati è composta da tre discipline chiave:

Ricerca e scoperta dei dati: la capacità di trovare rapidamente e facilmente i dati giusti per uno scopo specifico

la capacità di trovare rapidamente e facilmente i dati giusti per uno scopo specifico Alfabetizzazione dei dati: la capacità di trarre conclusioni valide dai dati, compresa la comprensione dei limiti dell’interpretazione e la consapevolezza dei pregiudizi comuni

la capacità di trarre conclusioni valide dai dati, compresa la comprensione dei limiti dell’interpretazione e la consapevolezza dei pregiudizi comuni Data governance: il processo globale mediante il quale le risorse di dati vengono gestite per garantire affidabilità e responsabilità, inclusa la conformità a policy e normative

Le aziende con culture dei dati di alto livello hanno ampiamente adottato tutte queste discipline in tutti i reparti. Naturalmente, il segreto è costruire una visione e una cultura intorno ai dati che porti la vostra azienda a quel punto. Il primo passo, secondo EY, è adottare una strategia visionaria per i dati fondamentali. Tale strategia dovrebbe collegare il modo in cui i dati informeranno, supporteranno e guideranno i piani aziendali strategici a breve e lungo termine di un’organizzazione. Dovrebbe anche ridurre le minacce identificate nei piani di gestione del rischio aziendale e aiutare a capitalizzare le opportunità. Ciò richiede un team dedicato ai dati con leadership, risorse e supporto esecutivo, afferma Gusher di EY.

Anatomia di una strategia dei dati

In particolare, EY afferma che una strategia di dati ben sviluppata dovrebbe includere diverse aree chiave:

Identificazione dei casi d’uso ad alta priorità: dovrebbe fungere da guida per la strategia dei dati, comprese le aspettative chiare sulla monetizzazione dei dati e l’informazione sulla trasformazione dei dati come risorsa. Dovrebbe anche includere lo sviluppo di una fornitura di dati che includa fonti di dati interne ed esterne

dovrebbe fungere da guida per la strategia dei dati, comprese le aspettative chiare sulla monetizzazione dei dati e l’informazione sulla trasformazione dei dati come risorsa. Dovrebbe anche includere lo sviluppo di una fornitura di dati che includa fonti di dati interne ed esterne Piano di governance dei dati: questo piano dovrebbe specificare come verranno gestiti i dati, comprese le policy, la gestione e il modello operativo per l’orchestrazione di una gestione dei dati adatta allo scopo

questo piano dovrebbe specificare come verranno gestiti i dati, comprese le policy, la gestione e il modello operativo per l’orchestrazione di una gestione dei dati adatta allo scopo Piano dell’architettura di alto livello: per consentire l’esecuzione di casi d’uso e governance, l’architettura dell’organizzazione dovrebbe essere informata dai tipi di tecnologia necessari per integrare, trasformare, abilitare e consumare i dati.

per consentire l’esecuzione di casi d’uso e governance, l’architettura dell’organizzazione dovrebbe essere informata dai tipi di tecnologia necessari per integrare, trasformare, abilitare e consumare i dati. Piano per potenziare l’alfabetizzazione dei dati: democratizzare i dati in tutta l’azienda e portare i dati nelle mani dei responsabili delle decisioni a livello strategico e tattico è essenziale.

Un quinto elemento fondamentale è la corretta gestione del cambiamento, afferma Mike Giresi, CDO del produttore di elettronica Molex, che aggiunge come la chiave per rendere la vostra azienda più basata sui dati consista nell’aiutare tutti a capire perché dovrebbero fare le cose in modo diverso.

“Penso che il motivo principale per cui la maggior parte di questi sforzi fallisce sia che l’aspetto della gestione del cambiamento non dovrebbe riguardare solo la formazione delle persone su come fare meglio qualcosa“, afferma Giresi. “Si tratta invece di far capire alle persone il motivo per cui dovrebbero volerlo fare in modo diverso e quindi incentivarle con una cultura che rafforzi questo motivo”.

Questo sforzo di cambiamento deve venire dall’alto e richiedere il coinvolgimento del CEO e ciò rende rende l’educazione e la formazione della C-suite sull’importanza della trasformazione dei dati un compito chiave del CIO.